Предприятие в Одесской области получило тендер без аукциона

Прокладка водопроводных труб. Фото: Группа компаний ЖКХ.

В Белгород-Днестровском Одесской области выложили тендер на 7 миллионов 447,7 тысяч гривен по содержанию местного водопровода в надлежащем состоянии. Его в формате открытых торгов получило предприятие "СМУ-56", однако никакого аукциона не проводилось.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

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Подробности торгов

Речь идет о водоснабжении в Белгород-Днестровском от улицы Свято-Никольская до Портовой (направление движения к портовым мощностям и перевалочным пунктам). Закупку провели в формате открытых торгов, но только с одной компанией, которая в дальнейшем должна предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ликвидации их последствий, связанных с разрушением сетей централизованного водоснабжения.

Что известно о "СМУ-56"

ООО "СМУ-56" не впервые выигрывает дорожные тендеры в городе без аукциона. Аналогичная ситуация происходила и в январе, когда это же предприятие стало подрядчиком на ремонт по улице Покровской от дома №28 на той улице до Кишиневской в направлении движения к портовым мощностям. А в ноябре прошлого года "СМУ-56" получило без аукционов 6 миллионов 615 тысяч гривен на восстановление дорожного покрытия улицы Героев Азовстали.

Напомню, недавно мы писали о тендере на 5 миллионов на ремонт Одесской областной больницы. А также о жене экс-заместителя Труханова, которая зарабатывает на отоплении школы.