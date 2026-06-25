Овощи на рынке Одессы дорожают в разгар сезона: цены на сегодня

Люди покупают овощи на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

На рынке "Черемушки" в Одессе продолжается сезон молодых овощей. На прилавках много местной продукции, а покупатели активно приобретают ингредиенты для летних салатов и домашних блюд. В то же время цены на некоторые овощи в последние дни выросли. Продавцы объясняют это сменой сезонов сбора урожая и колебаниями объемов поставок.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок "Черемушки", узнали актуальные цены на овощи и причины роста стоимости.

Спрос на овощи

В последние недели на рынке стало больше покупателей. Продавцы говорят, что часть людей вернулась в Одессу на лето, поэтому торговля стала оживлённее. Чаще всего покупатели выбирают огурцы, помидоры, перец, капусту и молодой картофель. Именно эти овощи сейчас составляют основу летнего меню для многих семей.

"Люди стали больше закупаться, многие вернулись на лето. Из-за этого рынок стал оживленнее. Огурцы, помидоры, перец и капуста — это основа летнего салата, поэтому спрос на них стабильно высок. Также хорошо покупают молодой картофель", — рассказала продавщица Лариса.

Продавщица Лариса о спросе. Фото: Новини.LIVЕ

Новый урожай

На прилавках становится всё больше овощей украинского производства. По словам продавщицы Светланы, большая часть товара уже поступает с фермерских хозяйств Одесской области и других регионов Украины. Покупатели активно приобретают молодой картофель, огурцы и сезонные помидоры. В то же время спаржа постепенно заканчивает сезон, а брокколи и цветная капуста пока остаются менее распространенными овощами.

"Сейчас уже почти всё украинское. Хорошо покупают молодой картофель с укропом, домашние салаты, огурцы и помидоры. Людей больше всего по выходным, но в целом овощи покупают каждый день. Капуста сейчас дорожает, потому что ранняя уже заканчивается, а помидоры пока держатся более стабильно", — отметила Светлана.

Продавщица Светлана о новом урожае. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на овощи

Стоимость овощей зависит от сорта, происхождения и объемов поставок. Самыми дорогими остаются отдельные сорта помидоров и молодой чеснок. В то же время кабачки, огурцы и часть картофеля остаются одними из самых доступных сезонных продуктов.

Огурцы на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальные цены на рынке:

Помидоры — 150–230 грн/кг

Помидоры "Примадонна" (Измаил) — 180 грн/кг

Розовые помидоры — 180 грн/кг

Помидоры «Мадрид» — 220 грн/кг

Огурцы — 40–50 грн/кг

Кабачки — 40–45 грн/кг

Картофель — 35–60 грн/кг

Белокочанная капуста — 35 грн/кг

Морковь — 50–80 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Лук — 30 грн/кг

Молодой чеснок — 250 грн/кг

Баклажаны — 130 грн/кг

Перец — 160–180 грн/кг

Цветная капуста — 80 грн/кг

Брокколи — 100 грн/кг

Спаржа — 350 грн/кг

Картофель на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Почему растут цены

Продавцы объясняют, что некоторые овощи дорожают из-за перехода между волнами урожая. Ранние партии уже почти распроданы, а средний урожай еще не поступает в достаточном количестве. Также на цены влияют расходы на доставку и объемы товара, который привозят на рынок. Больше всего это сказалось на огурцах, помидорах, картофеле и капусте.

"Огурцы и помидоры в последнее время подорожали примерно на 5–10 гривен за килограмм. Ранний урожай уже почти закончился, а новых крупных поставок пока нет. Все зависит от количества товара и затрат на перевозку. Из-за этого цены сейчас немного колеблются", — пояснила Лариса.

Помидоры на рынке. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, на рынке "Черемушки" в Одессе продавцы предлагают широкий выбор свежей зелени и салатов. На прилавках можно найти как привычные укроп и петрушку, так и рукколу, базилик и спаржу. В то же время продавцы отмечают, что людей на рынке стало меньше. Из-за этого спрос на дорогие товары остается невысоким.

Также Новини.LIVE писали, что на рынке "Черемушки" в Одессе покупателям предлагают широкий выбор домашней молочной продукции. Здесь можно найти творог, сметану, брынзу, сливки и масло с юга Одесской области. Продавцы отмечают, что наибольшим спросом сейчас пользуются продукты для сезонных блюд с клубникой и молодыми овощами. Несмотря на войну и изменения в жизни горожан, рынок продолжает работать и остается местом встреч для постоянных покупателей.