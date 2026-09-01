1 сентября в Одессе: первый звонок прозвучал в убежище

Первоклассники в школе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе 1 сентября школьники начали новый учебный год в условиях войны. Вместо привычного школьного двора праздник прошел в убежище, чтобы дети были в безопасности. Первоклассники и выпускники вместе услышали первый звонок и смогли почувствовать праздничную атмосферу, несмотря на тревоги и изменения в последний момент. Для многих это стало особенным началом.

Журналисты Новини.LIVE побывали в одном из лицеев Одессы и сняли на видео праздник первого звонка.

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Праздник изменили

В одном из одесских лицеев к 1 сентября готовились заранее. Планировали провести торжества в актовом зале, украсили помещение и подготовили выступления детей. Однако из-за ухудшения ситуации с безопасностью план пришлось изменить буквально накануне. Директор лицея Галина Андрийшина рассказала, что окончательное решение провести праздник в убежище приняли в последний момент. Отдельной репетиции в таком формате не было, поэтому часть мероприятия организовывали уже на месте.

"До 1 сентября мы старались готовиться, как всегда, чтобы дети получили как можно больше счастья и почувствовали немного праздничного настроения в этот день. Однако участившиеся тревожные события внесли свои коррективы, и мы были вынуждены немного изменить формат. Сначала мы решили, что отказываемся от праздника на улице вообще, чтобы максимально обеспечить нашим детям спокойное времяпрепровождение в связи с условиями безопасности", — отметила директор.

Директор о изменениях. Фото: Новини.LIVE

Первоклассники возле школы. Фото: Новини.LIVE

В этом году на праздник пригласили не всех учеников. Участие приняли четыре первых класса и три одиннадцатых. Для первоклассников это был первый шаг в школьную жизнь, а для выпускников — один из последних первых звонков в школе.

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Дети на улице. Фото: Новини.LIVE

Ученики в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Первый класс

Учителя также готовили для детей привычное празднование, но воздушные тревоги внесли свои коррективы. Несмотря на это, педагог говорит, что главной задачей оставалось подарить первоклассникам положительные эмоции. Учительница первого класса Екатерина Олеговна отметила, что дети с нетерпением ждали этот день. По её словам, даже в укрытии хотелось сохранить для них ощущение настоящего праздника.

"Мы вообще планировали наш праздник в актовом зале. Актовый зал был уже украшен, дети готовили номера, мы репетировали танец. Но тревога вносит свои коррективы и, к сожалению, праздник, такой, как мы планировали, не удался", — рассказала Екатерина Олеговна.

Учительница о подготовке. Фото: Новини.LIVE

Танцевальный номер. Фото: Новини.LIVE

Ожидания родителей

Для родителей этот день также стал важным событием. Несмотря на организационные моменты и изменение формата празднования, мама одного из первоклассников говорит, что времени для волнения почти не было. Она поздравила детей и их родителей с началом нового этапа и отметила, что все с радостью ждали этот день.

"Хочу поздравить всех первоклассников и их родителей с этим радостным этапом в жизни. К сожалению, сегодня первое сентября мы провели в укрытии, было жарко, но праздник наступил, и все очень рады, что этот момент настал. Никто не волновался, все были озабочены различными организационными вопросами, но все рады, никто не успел волноваться", — сказала Оксана.

Мама поздравила детей. Фото: Новини.LIVE

Школьники за партами. Фото: Новини.LIVE

Первые впечатления

Для первоклассников этот день стал особенным. Кто-то накануне волновался, кто-то совсем не боялся школы, а некоторые больше переживали из-за раннего подъема. Дети рассказали, как готовились к своему первому 1 сентября и с каким настроением пришли в лицей.

Родители с детьми. Фото: Новини.LIVE

Ученики на лестнице. Фото: Новини.LIVE

Сава признался, что перед началом учебы немного переживал. Родители помогали мальчику собираться в школу, но он сам тоже участвовал в подготовке. Приходить в лицей ему было не страшно.

"Да, переживал перед этим днём. В школу собирался с помощью родителей. Мне не было страшно приходить", — рассказал первоклассник Сава.

Сава о волнении. Фото: Новини.LIVE

Макс к первому дню в школе отнесся гораздо спокойнее. Мальчик говорит, что не волновался перед началом учебы и с радостью пришел в лицей. Страха перед новым этапом у него не было.

"Хорошо готовился к школе. Не переживал. Не страшно. Я рад ходить в школу", — сказал первоклассник Макс.

Макс о подготовке. Фото: Новини.LIVE

Марго рассказала, что её утро перед школой оказалось немного напряжённым. Девочка волновалась, потому что они спешили, а ещё ей предстоит привыкнуть к новому режиму. Вставать рано каждый день она пока не очень готова.

"Я немного переживала. Я собиралась, мы немного опаздывали, я волновалась. Меня мама разбудила. К тому, чтобы так рано вставать каждый день, я ещё не очень готова", — рассказала первоклассница Марго.

Марго о подъеме в школу. Фото: Новини.LIVE

Оливия, напротив, ждала школу с хорошим настроением. Девочка заранее подготовила необходимые вещи и совсем не боялась первого дня. Она уверена, что в школе будет интересно, и уже готова к ранним подъемам.

"Очень классно собиралась в школу. Я хотела в школу, потому что думала, что будет классно. Вообще не боялась, не переживала. Рюкзак, вещи, ручки — всё купили. И рано вставать каждый день я готова", — поделилась первоклассница Оливия.

Оливия о своих ожиданиях. Фото: Новини.LIVE

Новый учебный год

Всего сегодня, 1 сентября, в Одессе начали работу 116 из 120 школ. Ученики учебных заведений, не имеющих собственных укрытий, временно будут учиться на базе других городских школ.

Дети в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Учительница общается с детьми. Фото: Новини.LIVE

По решению правительства новый учебный год начинается без традиционных массовых мероприятий. Все форматы первого дня должны соответствовать ситуации с безопасностью, а мероприятия можно проводить только с учетом вместимости укрытий.

Родители и ученики в школе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в этом году будут учиться более 84 тысяч школьников. Из них около 32 тысяч выбрали очный формат, примерно 40,5 тысячи — смешанный, ещё почти 10 тысяч будут учиться дистанционно.

Дети на первом звонке. Фото: Новини.LIVE

Для 5,5 тысячи первоклассников этот день стал началом школьной жизни. Несмотря на войну и воздушные тревоги, одесские школы вновь наполнились детскими голосами.

Первоклассники на празднике. Фото: Новини.LIVE

Праздничный класс. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в одесских школах изменили подход к питанию, однако вопрос качества остается открытым. Помимо масштабной модернизации столовых, учебные заведения вынуждены подстраиваться под реалии войны и внедрять новые форматы питания даже в укрытиях. При этом каждый случай некачественной работы поставщиков должен завершаться жесткой реакцией и расторжением контрактов.

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