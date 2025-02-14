Санкции против мэра Одессы от США — подробности

Геннадий Труханов. Фото: Украинская правда

Администрация Дональда Трампа готовится ввести санкции против украинских политиков, в частности Геннадия Труханова. Американцы подозревают одесского мэра в связях с российскими финансовыми структурами.

Об этом сообщает издание Tycoon Herald.

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На Мюнхенской конференции, которая началась сегодня, США планируют предоставить доказательства связи Геннадия Труханова с российскими финансовыми структурами, а также его контактов с лицами, которые уже находятся под санкциями за поддержку военных усилий Кремля.

"Учитывая стратегическую роль Одессы как основного портового города Украины, любое сотрудничество между ее руководством и Россией представляет серьезный риск для национальной безопасности", — пишут журналисты издания.

Что ожидает Труханова

Если США официально введут санкции против Труханова, последствия будут серьезными: заморозка активов за рубежом, ограничение международных финансовых операций и запрет на поездки. Кроме того, такой шаг станет сильным сигналом украинским правоохранительным органам, подчеркнув необходимость расследования деятельности мэра Одессы.

Напомним, недавно мы писали о вероятности наложения санкций на Труханова из-за вероятного наличия у него офшоров. А также о предложении Трампа по Украине.