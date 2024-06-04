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Вопрос безопасности и выживания — что думают одесситы о возвращении ядерного статуса Украине

4 июня 2024 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ядерный статус Украины: нужно ли возвращать по мнению одесситов
Ракета Хвансон-14 перед запуском. Фото: Reuters/KCNA
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

28 лет назад Украину заставили поверить в то, что мир устал от войн и больше их на европейском континенте не будет. Так, в середине 90-х годов наша страна, имея третий в мире ядерный арсенал вооружения, отказалась от него в обмен на "вечный мир и защиту" со стороны восточного соседа — РФ, который спустя четверть века пришел с большой войной.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, стоит ли Украине восстановить ядерный статус.

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Гарантии безопасности

После распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия. Но уже в 1994 году Россия, США, Великобритания и наша страна заключили Будапештский меморандум, по которому мы должны были передать все оружие северо-восточному соседу. Его было настолько много, что последние снаряды вывезли в РФ только почти через 2 года — с того момента Украина потеряла свой ядерный статус.

Подписание Будапештского меморандума
Подписание Будапештского меморандума. Фото: Wikipedia

Сейчас в Украине идет война, которую начала Россия, хотя она должна нас защищать. Поэтому в обществе возникают разговоры о восстановлении ядерного статуса как гарантии в будущем защититься от очередных попыток страны-агрессора вторгнуться с войной. Часть одесситов поддерживает такое мнение. В частности, Наталья считает, что это сейчас необходимость.

"Видимо, да. И я так думаю, чтобы не бояться новой угрозы со стороны восточного соседа", — говорит Наталья.

Наталья за возвращение ядерного оружия
Наталья за возвращение ядерного оружия. Фото: Новини.LIVE

Горожанку поддерживает и другая одесситка. Марина разделяет мнение, что ядерное оружие может защитить нас, но не исключает варианта, что РФ это не остановит и могут быть более разрушительные последствия для нашей страны.

"Я думаю, что это требует определенных затрат. Является ли это гарантией безопасности? Мне трудно однозначно ответить, не знаю", — добавляет Марина.

Марина думает о гарантиях безопасности
Марина думает о гарантиях безопасности. Фото: Новини.LIVE

Может стать хуже

Но все же часть горожан опасается возвращения такого серьезного оружия в Украину. Это преимущественно люди старшего поколения, которые хорошо помнят, чего в нашей стране стоило его содержание. Поэтому они против начала любых ядерных программ.

"Нет, не нужно нам ничего возвращать. Это опасно. Не только для нас, но и для всего мира", — считает одесситка.

Тренировочный спуск ракеты в отсек
Тренировочный спуск ракеты в отсек. Фото: Reuters

А вот Елена категорически уверена, что наращивание любого оружия — это не выход. И сегодня все страны должны снизить свои мощности, чтобы уберечь планету от глобальной катастрофы.

"Не нужно нам ядерного оружия, это не выход. Я вообще за полное разоружение во всем мире. Тогда и не будет войны, а люди будут жить в мире и согласии", — заключает Елена.

Елена поддерживает обезоружение всех стран
Елена поддерживает разоружение всех стран. Фото: Новини.LIVE

Что Украина потеряла

По состоянию на 1991 год ядерный потенциал Украины составлял более 100 миллиардов долларов, из которых подавляющую часть составляло именно тактическое оружие и техника. Так, на территории нашей страны перед получением безъядерного статуса было:

  • 176 межконтинентальных баллистических ракет: 130 жидкотопливных СС-19 (по 6 боеголовок каждая) и 46 твердотопливных СС-24 (по 10 боеголовок каждая):
  • стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 (от 30 до 43);
  • от 1514 до 2156 ядерных боезарядов для стратегического оружия;
  • от 2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов.

Однако Украина не могла самостоятельно обслуживать такие мощности, из-за чего и согласилась на заключение мирных соглашений.

Следует отметить, что большой войны в центре Европы можно было бы избежать, если бы страны Запада не заставили Украину отдать свой ядерный арсенал своему главному врагу, с которым общие границы. Поэтому сейчас вопрос восстановления статуса является одним из важнейших и острых, как внутри нашей страны, так и за ее пределами.

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