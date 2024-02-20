Уникальный плащ невидимка созданий Одесскими учеными его плюсы на фронте

Военный разворачивает плащ. Фото: Новини.LIVE

Главное на фронте — эффект неожиданности и быть невидимым. Но в эпоху современных технологий, когда есть приборы ночного видения и тепловизоры, добиться такого, казалось бы, уже нереально. Но благодаря одесским изобретателям из Государственного университета интеллектуальных технологий и связи невозможное стало возможным.

Об уникальном плаще-невидимке, которому практически нет аналогов журналисты Новини.LIVE поговорили с его разработчиком, профессором кафедры Метрологии Государственного университета интеллектуальных технологий и связи Константином Боряком.

Идея создания плаща-невидимки

С началом АТО, в 2014 году, украинские военные столкнулись со значительной проблемой, ведь у врага было преимущество не только в количестве вооружения, но и в технологиях. Оккупанты активно использовали вооружение с тепловизорами. Именно поэтому перед инженерами стала задача — создать защиту для бойцов ВСУ. Так возник первый прототип плаща-невидимки.

"В 2014 году, когда началась эта война на востоке Украины, было очень тяжело, никто не мог понять, что делать и чем воевать. В нашей армии было устаревшее оборудование, а в мире появляются новые средства разведки, которые уже стали применять российские войска. Мои аспиранты, которые проходили службу в Вооруженных силах и ездили в зону АТО, привезли информацию о таких проблемах и их нужно решать", — говорит профессор Государственного университета интеллектуальных технологий и связи Константин Боряк.

Профессор Института связи Константин Боряк. Фото: Новини.LIVE

Также военные сталкивались и с проблемами взрывчатых веществ. Россияне с помощью средств РЭБ следили за позициями украинских бойцов, после чего получали координаты и сбрасывали взрывчатку. Труднее всего с этим бороться было зимой, поэтому инженерам пришлось придумать надежную защиту.

Как работает технология

Сама разработка была не новой — в мире уже давно существуют аналоги, однако они не способны обеспечить тех потребностей, которые сейчас есть у солдат. Тем более что война в Украине стала войной дронов и технологий, поэтому любую защиту надо модернизировать, это и сделали одесские разработчики. Они разработали новейший образец "плаща-невидимки", который способен более суток защищать от вражеских тепловизоров и радиоэлектронной борьбы.

"Я понимал, как это делать, какие материалы нужно применить. Но мы столкнулись со многими проблемами, потому что у всех были разные изобретения. Одни костюмы делали, одни — плащи, другие — комбинезоны. Мы для себя выбирали между плащом и пончо, но все же остановились на первом. Сделали первый образец и затем Step by step пришли к тому варианту, который есть сейчас. Мы поняли, что нужно сделать, такую конструкцию, чтобы она долго держала тепло и должна была защищать человеческое тело", — сказал доктор технических наук Константин Боряк.

Обновленный образец плаща-невидимки. Фото: Новини.LIVE

Таким образом инженерам удалось создать теплообмен с внешней средой, благодаря которой температура тела на вражеской технике равнялась температуре воздуха.

Уникальность и отличие от западных аналогов

Отечественная разработка ориентировочная именно на украинского солдата, вынужденного в течение длительного времени находиться неподвижным на позициях. В то же время западные аналоги не рассчитаны на это и оказывают кратковременное действие. В условиях современной войны такая технология устарела и ее не смогут использовать штурмовые батальоны. Однако разработчики создают образец именно для десантно-штурмовых войск, который не будет сковывать движений бойца. В то же время, для его использования военный должен быть полностью экипирован — бронежилет, каску и тактическую аптечку обязательно необходимо держать возле себя.

Компактная упаковка плаща. Фото: Новини.LIVE

Запуск массового производства

Пока изделие не запущено в массовое производство. Разработчики отмечают, что ожидают получения гранта от платформы Brave-1 для пошива для широких масс, с новыми функциями и требованиями. Это будет кардинально новая технология, направленная именно на подвижность солдата.

"Мы дошли до определенной конструкции, которую мы предлагаем. Ее можно производить и уже запускать. И мы поставляем, там сын занимается этим, потому что он младше. Он в этом очень понимает, и он помогает общению с военными. Они лучше друг друга понимают, потому что они, скажем, одного возраста, и лучше понимают, что нужно усовершенствовать, что положено, а что не годится. У меня основной принципиальный, научный подход, то есть я даю основной нарратив и говорю, что надо сделать, а сын уже воплощает это в жизнь", — добавил профессор кафедры метрологии Константин Боряк.

Константин Боряк о запуске массового производства. Фото: Новини.LIVE

С начала АТО разработчики отправили более сотни своих плащей на фронт. Большую часть из них закупали волонтеры, а остальные отшивали за собственные средства. Ожидается массовое производство защитного снаряжения, которое поможет бойцам Вооруженных сил Украины в борьбе с агрессором.