Граница с Молдовой: какой документ на авто нужен водителям из Одессы

Граница между Украиной и Молдовой. Иллюстративное фото: Полиция Республики Молдова

Водителям из Одессы, планирующим поездку в Молдову на собственном автомобиле, необходимо проверить документы на машину ещё до выезда. На границе молдавская сторона требует подтверждение прохождения технического осмотра. Без действующего протокола или сертификата автомобиль могут не пропустить в страну.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины и Пограничную полицию Молдовы.

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Техосмотр для въезда в Молдову

Требование о техническом осмотре для украинских автомобилей не ново. Оно предусмотрено Правилами дорожного движения Молдовы, утвержденными еще постановлением правительства № 357 от 13 мая 2009 года.

После начала полномасштабного вторжения для украинцев были упрощены правила пересечения границы. Это касалось документов граждан, а на практике контроль части документов на транспорт также был менее строгим.

Однако в январе 2025 года украинская таможня предупредила водителей о возобновлении проверки документов, касающихся технического состояния автомобилей. Информацию об этом Государственная таможенная служба получила от Пограничной полиции Молдовы.

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Поэтому перед поездкой водителю необходимо убедиться, что сертификат проверки технического состояния автомобиля действителен. При отсутствии такого документа молдавская сторона имеет право не пропустить транспортное средство через границу.

Какие документы нужны для поездки в Молдову

Перед выездом из Одесской области на автомобиле водителю следует проверить наличие всех документов. Для пересечения границы и дальнейшего движения по территории Молдовы необходимы:

действительный документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации автомобиля;

международный страховой полис "Зеленая карта";

действующий протокол или сертификат проверки технического состояния автомобиля.

Если за рулем находится не владелец автомобиля, на границе также могут попросить документ, подтверждающий право пользования автомобилем.

Что изменилось на границе

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 12 сентября на 90 дней изменили организацию контроля в пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Молдавские пограничники и таможенники, которые ранее работали на украинской территории в рамках совместного контроля, временно вернулись на территорию Молдовы из-за ситуации с безопасностью. На саму возможность пересечения границы это не повлияло. Пункты пропуска продолжают работать, а проверки людей и автомобилей проводятся в обычном порядке.

Недавно Новини.LIVE рассказывали о реакции жителей Молдовы на ударные дроны на их территории. Во время массированной российской атаки на Одесскую область пять беспилотников залетели в воздушное пространство Молдовы. В нескольких районах страны местные жители слышали взрывы, после которых полиция обнаружила обломки дронов. В одном из населенных пунктов вспыхнул пожар, а окна здания были повреждены.