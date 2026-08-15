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Главная Одесса Температура моря в Одессе не снижается: прогноз погоды на завтра

Температура моря в Одессе не снижается: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 18:47
Погода в Одессе 16 августа: температура воздуха и моря
Люди у моря в Одессе. Фото: УНИАН

В Одессе в воскресенье, 16 августа, ожидается сухая и теплая погода, а температура морской воды у побережья составит +22...+23 °С. Осадков синоптики не прогнозируют, волнение на море будет слабым, а уровень моря останется безопасным. В ближайшие дни погоду в регионе будет определять антициклон "Ralf".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 16 августа

В воскресенье в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью составит +16...+18 °С, днем воздух прогреется до +26...+28 °С.

Погода в Одесской области 16 августа

По Одесской области ночью прогнозируют +13...+18 °С, местами температура опустится до +10 °С. В дневные часы будет +25...+30 °С. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. На автодорогах области видимость будет хорошей. Опасных погодных явлений синоптики не прогнозируют.

Вдоль побережья Одесской области 16 августа температура морской воды составит +22...+23 °С. Волна на море ожидается слабой, а её уровень останется безопасным.

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Температура воздуха на побережье ночью будет колебаться от +17 до +22 °С, днём — от +26 до +31 °С. Осадков не ожидается. Ветер ночью будет северо-восточным, а днем сменится на южный, скорость составит 6–11 м/с.

Антициклон "Ralf" в Одесской области

В ближайшие дни Одесская область и морское побережье будут оставаться под влиянием обширного антициклона «Ralf». Из-за высокого атмосферного давления и устойчивой воздушной массы синоптики ожидают преимущественно спокойную малооблачную погоду без осадков.

Температура моря в Одесі не знижується: погода на неділю - фото 1
Погода в ближайшие дни. Фото: скриншот

Ветер будет слабым и преимущественно переменного направления. На море прогнозируется небольшая волна и безопасные уровни. Температура морской воды в ближайшие дни будет держаться на уровне +22...+23 °С. Согласно графику Украинского гидрометеорологического центра, в понедельник, 17 августа, дневная температура может подняться до +32 °С, а ночью ожидается около +21 °С. Уже 18 августа прогнозируется заметное понижение температуры и дождь: около +19 °С днём и +20 °С ночью. На 19 августа прогнозный график показывает около +20 °С днём и +14 °С ночью.

Отдых у моря

Ранее журналисты Новини.LIVE сообщали, сколько стоит отдых в Коблево в августе, что предлагают отели для разных бюджетов, где есть генераторы и укрытия, и как изменятся цены в начале сентября.

Также Новини.LIVE рассказывали об отдыхе в Затоке в августе. Там собрали актуальные предложения отелей и условия для туристов в конце лета.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE сравнили цены на жилье в разных районах Одессы — от бюджетных хостелов до премиальных отелей у моря. За шесть ночей для двоих сумма может отличаться в десятки раз в зависимости от района, формата проживания и уровня сервиса.

погода Одесская область Новости Одессы море
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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