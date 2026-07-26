Погода в Одессе: температура воды на пляжах постепенно снижается

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Одессе и Одесской области в ближайшие дни сохранится теплая, но нестабильная погода. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, а у моря ожидается усиление ветра и волнения. Температура морской воды снизится до +19 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 27 июля

В Одессе в понедельник, 27 июля, прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет южный со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +18...+20 °C, днем — +25...+27 °C. Температура морской воды у побережья Одессы — +19...+20 °C.

Погода в Одесской области 27 июля

В Одесской области будет переменная облачность. Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный — 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °C, днем — +25...+30 °C. На автодорогах области сохранится хорошая видимость.

Погода вдоль побережья Одесской области

На морском побережье Одесской области 27 июля существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет южным — 6-11 м/с, днем его скорость местами будет нарастать до 12-14 м/с.

В связи с усилением ветра объявлен I уровень опасности (желтый). Днем ожидается умеренное волнение моря, однако уровень моря останется безопасным.

Предупреждение о шторме. Фото: скриншот

Температура воздуха вдоль побережья ночью составит +17...+23 °C, днём — +25...+30 °C. Температура морской воды — +19...+20 °C.

Погода в Одессе в ближайшие дни

По прогнозу, 28 июля в Одессе ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди, температура воздуха днем снизится примерно до +23 °C. Ночью температура составит около +21 °C. 29 июля сохранится облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха составит около +16 °C, днем — около +23 °C.

Погода в ближайшие дни. Фото: скриншот

В целом в ближайшие дни в Одессе и области ожидается постепенное понижение температуры. Значительных осадков синоптики не прогнозируют, однако погода будет оставаться переменчивой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области посреди лета зацвел желтый мачок. Это редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины. В природном парке оно сохранилось лишь на двух участках побережья Черного моря.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Приморском бульваре в Одессе продолжаются археологические раскопки. В этом сезоне исследователи обнаружили остатки древнегреческого оборонительного сооружения возрастом около 2,5 тысячи лет. Кроме того, археологи обнаружили артефакты времен генуэзской фактории и османского периода.