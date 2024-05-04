Погода в Одесі та області сьогодні, 4 травня

Пара гуляет по городу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 травня, одеситів очікує прохолодніша погода, ніж протягом тижня. Температура повітря вдень не буде підніматися вище позначки у +21°С. Між тим, морська вода до +16°С. Також на сьогодні очікуються пориви сильного вітру, тому в Області оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Пориви північно-східного вітру, 15-17 м/с.

Температура вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі +8...+13°С, вдень +19..23°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 4 травня

В суботу, 4 травня, на українців чекає сонячна погода. Це станеться через вплив антициклону Sven. Опадів не очікується.

Діденко повідомила, що вітер очікується північно-східний та східний, помірний. У південній частині України можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +14...+19 °C. У західних областях буде найтепліше — +18...+22 °C, на Закарпатті до +25 °C.

Погода в Україні сьогодні, 4 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що під час Великодніх свят та протягом наступного тижня на українців чекають заморозки. На вихідних уночі очікується мінусова температура, а синоптики оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний із складними метеорологічними умовами.