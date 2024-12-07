Графики отключения света на 7 декабря в Одессе и области

Энергетики чинят электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 7 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может меняться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 7 декабря

1 группа: отключение с 15:00 до 19:00.

2 группа: отключение с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00.

3 группа: отключение с 19:00 до 21:00.

4 группа: отключение с 10:00 до 14:00.

5 группа: отключение с 13:00 до 16:00.

6 группа: свет будет весь день.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, угрожают ли украинцам веерные отключения зимой. Также мы писали, что отопительный сезон становится сложным испытанием для тех, кто не может обогреть дом газом или электричеством. Для поддержки таких граждан правительство продлило действие субсидии на дрова.