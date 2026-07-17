Увечері 16 липня 2026 року РФ атакувала Одесу

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Пізно ввечері в четвер, 16 липня, РФ завдала ракетного удару по Одесі. Зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Виникли пожежі.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер і начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Одеси ввечері 16 липня

Відомо про двох загиблих. Ще восьмеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали. На місці працюють всі відповідні служби. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.

Повітряна тривога в усіх районах Одеської області тривала від 22:12 до 22:53. О 22:18 Повітряні Сили ЗС України повідомили про швидкісну ціль на Одещину, а о 22:19 — про ще одну ракету в напрямку Чорноморська або Лиманки.

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