Одесщина может получить финансирование Евросоюза для спасения экологии Дуная

Проект улучшит состояние питьевой воды

Департамент экологии Одесской ОВА принимает участие в конкурсе крупных инфраструктурных проектов программы "Румыния — Украина 2021 — 2027". В случае победы он финансируется средствами Евросоюза.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

Мы передали заявку инвестиционного проекта "Продвижение общих стратегий, инструментов и технических мероприятий водного менеджмента для Нижнего Дуная". Его цель — расчистка рукава Кислицкого в Измаильском районе и модернизация системы менеджмента гидрологической инфраструктуры.

Увеличение водопотребления

"Это позволит обеспечить водными ресурсами оросительное земледелие в Придунайском регионе на площади до 10 тысяч гектар. Также появится возможность для устойчивого водопотребления 4 крупных громад, 28 населенных пунктов с населением более 72 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Также может улучшиться качество воды для рыбных ресурсов. Станет качественнее питьевая и техническая вода.

В прошлом году проведены работы по пополнению водой из реки Дунай, Придунайских озер Катлабуг и Китай. На это из областного бюджета выделено 12 млн гривен. И расчищены три транспортирующих канала — Межколхозный, Общественный и Орловский.

Также в Болградском районе Одесчины планируется расчистить русло реки Чага и таким образом наполнить озеро Яплуг. В последние годы из-за засухи происходит обмеление водохранилища, и ситуация быстро ухудшается.