Одесщина может получить финансирование Евросоюза для спасения экологии Дуная

Одесчина может получить финансирование Евросоюза для спасения экологии Дуная
Департамент экологии Одесской ОВА принимает участие в конкурсе крупных инфраструктурных проектов программы "Румыния — Украина 2021 — 2027". В случае победы он финансируется средствами Евросоюза.
Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.
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Мы передали заявку инвестиционного проекта "Продвижение общих стратегий, инструментов и технических мероприятий водного менеджмента для Нижнего Дуная". Его цель — расчистка рукава Кислицкого в Измаильском районе и модернизация системы менеджмента гидрологической инфраструктуры.
Увеличение водопотребления
"Это позволит обеспечить водными ресурсами оросительное земледелие в Придунайском регионе на площади до 10 тысяч гектар. Также появится возможность для устойчивого водопотребления 4 крупных громад, 28 населенных пунктов с населением более 72 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Также может улучшиться качество воды для рыбных ресурсов. Станет качественнее питьевая и техническая вода.
В прошлом году проведены работы по пополнению водой из реки Дунай, Придунайских озер Катлабуг и Китай. На это из областного бюджета выделено 12 млн гривен. И расчищены три транспортирующих канала — Межколхозный, Общественный и Орловский.
Также в Болградском районе Одесчины планируется расчистить русло реки Чага и таким образом наполнить озеро Яплуг. В последние годы из-за засухи происходит обмеление водохранилища, и ситуация быстро ухудшается.