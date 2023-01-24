В Одессу приехали четырехлапые герои: собаки больше суток искали людей под завалами в Днепре

Кинологи не отходили от завалов 22 часа

Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд "Антарес" приехал в Одессу после спасательной операции в Днепре. Почти сутки четырехпалые герои искали людей под завалами дома, в который попала российская ракета.

Об этом рассказала руководительница ОО "Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд "Антарес" Лариса Борисенко.

"О попадании ракеты в Днепре мы узнали в 16:00. Созвонились с ГСЧС в Павлограде, и уже в 18:15 были на месте, через полчаса приступили для спасательной операции. После того, как потушили пожар, нас допустили, мы начали работать. К сожалению, после первого осмотра мы поняли, что живых людей под завалами нет. В общем, с момента прибытия мы 22 часа не отходили от завалов", — отметила Лариса Борисенко.

Как добавила специалист, на следующий день собаки продолжили работать и показали спасателям новые места, где из-под завалов спасатели продолжили доставать тела погибших.

Трагедия в Днепре

Напомним, что 14 января российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Под завалами оказались многие.

В девятиэтажке проживало около 1700 жителей. В разрушенном подъезде — 72 квартиры. Частично повреждены еще 230 квартир. Поисково-спасательная операция длилась три дня. В результате попадания ракеты погибли 46 жителей дома.