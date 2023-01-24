В Одессу приехали четырехлапые герои: собаки больше суток искали людей под завалами в Днепре
Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд "Антарес" приехал в Одессу после спасательной операции в Днепре. Почти сутки четырехпалые герои искали людей под завалами дома, в который попала российская ракета.
Об этом рассказала руководительница ОО "Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд "Антарес" Лариса Борисенко.
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"О попадании ракеты в Днепре мы узнали в 16:00. Созвонились с ГСЧС в Павлограде, и уже в 18:15 были на месте, через полчаса приступили для спасательной операции. После того, как потушили пожар, нас допустили, мы начали работать. К сожалению, после первого осмотра мы поняли, что живых людей под завалами нет. В общем, с момента прибытия мы 22 часа не отходили от завалов", — отметила Лариса Борисенко.
Как добавила специалист, на следующий день собаки продолжили работать и показали спасателям новые места, где из-под завалов спасатели продолжили доставать тела погибших.
Трагедия в Днепре
Напомним, что 14 января российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Под завалами оказались многие.
В девятиэтажке проживало около 1700 жителей. В разрушенном подъезде — 72 квартиры. Частично повреждены еще 230 квартир. Поисково-спасательная операция длилась три дня. В результате попадания ракеты погибли 46 жителей дома.