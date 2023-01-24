Медики Одесщины передали внедорожник на фронт украинским бойцам

Деньги собирал коллектив больницы

Медики центральной районной больницы Сафьяновского сельского совета передали Вооруженным силам Украины внедорожник. Деньги на него собирали сотрудники больницы.

Об этом сообщает КНП Сафьяновского сельского совета "Центральная районная больница".

Еще до нового года работники больницы объединились и присоединились к сбору средств для приобретения автомобиля внедорожника подразделения ВСУ. В нем проходят службу земляки медиков — жители Сафьяновской территориальной громады.

"Сегодня приобретенный автомобиль передали военнослужащему Вооруженных Сил Украины Александру, который с первого дня полномасштабного вторжения защищает Украину от захватчиков. Военный, которому вручили ключи от авто, сказал, что поражен такой искренней поддержкой, и заверил, что наши воины, держащие оборону на фронте, сделают все, чтобы вернуться с победой", — говорится в сообщении.

В больнице уверяют, что средства удалось собрать очень быстро. Покупали автомобиль в Румынии, а затем привезли его в Украину.

Медики помогают

В Одессе прошла очередная ротация медиков экстренной помощи на деоккупированных территориях. Бригады-добровольцы отправляются в путь, чтобы оказать помощь людям, несколько месяцев прожившим почти без доступа к медицине.

С начала войны одесситы сдали более полутора тысяч литров крови военных. Благодаря неравнодушным горожанам медики смогли оказать своевременную помощь по переливанию или во время операции защитникам.