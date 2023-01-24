В Одесской области полицейские обнаружили наркотики на 11 миллионов гривен
В Одесской области задержана крупная партия наркотиков на 11 миллионов гривен. На скамье подсудимых оказались три участника преступной группы.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
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В Одесской области полицейские обнаружили наркотики на 11 миллионов гривен
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"Бизнесмены" наладили разветвленную сеть распространения наркотиков и психотропов оптовыми и розничными партиями на территории Одесской области и других регионов Украины.
Как продавался наркотик
Они сбывали товар по почте, а также во время личных встреч с проверенными покупателями. Предварительно мужчины получали заказы с помощью чат-ботов в одном из мессенджеров.
Средства перечислялись на банковские карты и через операторов финансовых сервисов, а также с использованием криптовалюты Bitcoin.
Правоохранители задокументировали 13 эпизодов сбыта психотропных веществ.
Во время проведенных обысков изъяли более 20 кг разного вида наркотиков и психотропов, а именно каннабис, 6-моноацетилморфин, героин, PVP, МДМА, 4-ММС, плодовое тело грибов, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, амфетамин, метамфемин, алпразолам, морфин, кодеин и кокаин.
По ценам "черного рынка" ориентировочная сумма изъятого товара составляет более 11 миллионов гривен.
Относительно организатора и других участников банды решается вопрос об объявлении его в международный розыск.
Напомним, служебный пес Рембо в течение суток дважды помог пограничникам выявить наркотики в паромном пункте пропуска "Орловка". Пограничники в Одесской области разоблачили водителя, который пытался перевезти наркотики украинско-румынскую границу.