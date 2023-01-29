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Сильный снег и порывистый ветер: какой будет погода в Одессе и области в последний день недели

29 января 2023 07:30
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова
Какая погода в Одессе и области в последний день недели
Следует доставать санки
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова

В воскресенье в Одессе и области синоптики объявили штормовое предупреждение. Ночной снег к утру потеряет свою силу, но продолжит идти весь день и прекратится только ближе к вечеру.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно. Синоптики обещают сильный снег в течение всего дня. Возможны налипания мокрого снега. Ветер северный, 8-12 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью -6...-9°С, днем от 0 до -2°С.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно. Осадки в виде сильного снега будут продолжаться с утра и до поздней ночи. На дорогах возможно налипание мокрого снега, местами гололедица, гололедица.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью -1...-5°С, днем от -2°С до -5°С. Видимость на автодорогах плохая, поэтому советуем воздержаться от дальних поездок.

Народный прогноз погоды

29 января отмечается день поклонения честным оковам апостола Петра. В народе этот день был известен под названием Петра-покорма, поскольку к этому времени у крестьян оставалась половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ подметил: "Если в амбаре ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю". Наши предки в этот день наблюдали за облаками: если ветер дул с северной стороны, то ожидался сильный мороз.

Какая будет погода в феврале

Февраль в Украине будет сравнительно "мягким". Иногда столбики термометра будут снижаться, но также время от времени будут показывать "плюсы". Как подчеркнули специалисты, резких перепадов температур не будет.

По большей части температура будет колебаться на нуле с небольшими перекосами в сторону минуса или плюса. В начале месяца возможно понижение температур до -7°С. Однако дальше такие низкие температуры не ожидаются. Осадки предполагаются частые, но умеренные — преимущественно это дождь с мокрым снегом.

По словам народного синоптика Стаса Щедрина, начало февраля будет морозным, а вот вторая половина последнего месяца зимы — теплой.

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