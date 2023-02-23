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"Кракен" в Одесской области: как уберечься от нового штамма коронавируса

23 февраля 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Кракен" в Одесской области: как уберечься от нового штамма коронавируса
При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области впервые зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен". Случай зарегистрирован в одном из населенных пунктов Одесского района у человека, который дважды вакцинирован против коронавируса, за пределы области не выезжал, то есть заражение местное.

Об этом сообщает ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

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Сейчас в области циркулируют девять разновидностей штамма коронавируса "Омикрон", однако новый вариант, XBB.1.5 ("Кракен"), до сих пор не был зафиксирован, это уже десятая разновидность.

"Всемирная организация здравоохранения назвала "Кракен" наиболее заразным из всех, что были обнаружены до этого. Однако данный штамм не имеет специфических мутаций, что могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты "Omicron". Однако он наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные осложнения у пожилых людей, с сопутствующими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом", — говорится в сообщении.

Симптомы "Кракена"

  • повышение температуры тела;
  • общая слабость, головная и мышечная боль;
  • насморк и чихание;
  • перение в горле и кашель;
  • в редких случаях может ухудшиться аппетит и возникнуть диарея.

Как избежать заражения

  • Коронавирусы относятся к группе острых респираторных вирусных инфекций, профилактика которых всем известна:
  • Мойте руки со средствами дезинфекции.
  • Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает или имеет повышенную температуру.
  • Не касайтесь руками глаз, носа, рта.
  • Мойте поверхности со средствами дезинфекции и проветривайте помещение.
  • Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с больным или для помощи больному человеку.

Между тем, с начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 2104 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев и госпитализации.

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