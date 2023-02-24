Решил продать гранату: в Одессе задержали горе-бизнесмена

Он может сесть за решетку на семь лет

В Одессе полицейские задержали переселенца из Донбасса, сбывшего опасный боевой припас. Своего потенциального покупателя он нашел на "Привозе".

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Правоохранители разоблачили 36-летнего мужчину, когда тот во дворе на улице Академика Уильямса продал за одну тысячу гривен гранату со страстью. Правоохранители направили боевой припас на исследования.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

"Полицейские поместили подозреваемого в изолятор временного содержания и сейчас заботятся о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Происхождение опасного предмета правоохранители будут устанавливать в ходе досудебного расследования", — сообщил начальник территориального подразделения полиции Александр Мильчук.

Фигуранту сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте боевого припаса без предусмотренного законом разрешения. Это правонарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Что известно о гранате Ф-1

Это ручная граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы противника в оборонительном бою. Бросать гранату можно по разным положениям и только из-за укрытия, из бронетранспортера или танка. Поскольку Ф-1 является гранатой оборонительного действия, то радиус поражения осколками значительно превышает радиус возможного броска гранаты. В корпусе гранаты размещается взрывной заряд и зажигание, также корпус служит материалом для образования осколков при разрыве корпуса взрывом. Корпус гранаты производится из чугуна, с продольными и поперечными бороздами, которыми граната обычно разрывается на осколки.

Напомним, правоохранители установили трех человек, причастных к продаже оружия с боеприпасами, и обнаружили место тайника. В настоящее время обвинительный акт в отношении двух участников группировки "продавцов оружия" направлен в суд, третий сообщник объявлен в розыске.