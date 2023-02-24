"Путь к Победе": в Одессе открылась фотовыставка о году войны

Вход на выставку свободный

Более полусотни кадров фотограф собирал 365 дней. Некоторые из них уже появлялись на обложках европейских журналов и стали известны на весь мир. Однако единственное, что их всех объединяет это последствия жестокой войны.

Своими глазами "Шлях до Перемоги" Бориса Бухмана увидели корреспонденты Новини.LIVE.

Как отмечают в описании к выставке, с первых часов 24 февраля, нашими глазами на вокзалах, волонтерских центрах, военных машинах, в городах под вражескими обстрелами и деоккупированных селах стал Борис Бухман.

"Эта выставка представлена к траурному дню — годовщине начала войны россии с Украиной. Фотограф ездил местами, которые освобождали после оккупации и делал зарисовки, как мне кажется, самых эмоциональных моментов", — поделилась арт-директор галереи Екатерина Пименова.

Фотографии были сделаны в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Автор делится, что выбрать лучшие кадры было трудно и ему помогали коллеги.

"Я с первого дня знал, что победа будет наша. И этой выставкой я хотел показать свои пути к нашей победе. Труднее всего было избавиться от эмоций, спрятать все, что у тебя внутри и думать только о фото", — рассказывает фотограф Борис Бахман.

Увидеть выставку можно в Художественной галерее Artodessa. Работы будут представлены до 13 марта.