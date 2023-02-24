"Путь к Победе": в Одессе открылась фотовыставка о году войны

"Шлях до Перемоги": в Одессе открылась фотовыставка о годе войны
Более полусотни кадров фотограф собирал 365 дней. Некоторые из них уже появлялись на обложках европейских журналов и стали известны на весь мир. Однако единственное, что их всех объединяет это последствия жестокой войны.
Своими глазами "Шлях до Перемоги" Бориса Бухмана увидели корреспонденты Новини.LIVE.
-
"Главное оружие сегодня — это дроны, и с их поставкой в войска есть проблемы" — одесские волонтеры
-
К годовщине российского вторжения: в Польше состоялся марш солидарности с Украиной
-
Зеленский отметил, что для победы в войне нужно единство людей
-
"Все зависит от нас": Зеленский высказался о Крыме
-
В Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час и продолжают террор: детали
-
США потеряют НАТО, если перестанут поддерживать Украину, — Зеленский
-
Трем знакам зодиака звезды пророчат фантастический март: чего ожидать
-
Селена Гомес покидает соцсети: что стало причиной
-
"Они нам не братья": каким был год войны для одесситов
-
"Сделать это силой невозможно": Зеленский о детях, похищенных рф
Как отмечают в описании к выставке, с первых часов 24 февраля, нашими глазами на вокзалах, волонтерских центрах, военных машинах, в городах под вражескими обстрелами и деоккупированных селах стал Борис Бухман.
"Эта выставка представлена к траурному дню — годовщине начала войны россии с Украиной. Фотограф ездил местами, которые освобождали после оккупации и делал зарисовки, как мне кажется, самых эмоциональных моментов", — поделилась арт-директор галереи Екатерина Пименова.
Фотографии были сделаны в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Автор делится, что выбрать лучшие кадры было трудно и ему помогали коллеги.
"Я с первого дня знал, что победа будет наша. И этой выставкой я хотел показать свои пути к нашей победе. Труднее всего было избавиться от эмоций, спрятать все, что у тебя внутри и думать только о фото", — рассказывает фотограф Борис Бахман.
Увидеть выставку можно в Художественной галерее Artodessa. Работы будут представлены до 13 марта.