Погода в Одессе и области 2 марта

Весна пришла: какой будет погода в Одессе и области
С каждым днем будет становиться все теплее. Сегодня, 2 марта, одесситов ожидает хорошая погода с умеренным ветром.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается дождь. Синоптики сообщают, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области следует ожидать переменную облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 5-10°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
По данным синоптиков, 2 марта в большинстве регионов будет облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7-12 м/с. В Карпатах ожидается 1-10°С мороза. А вот днем температура поднимется до 6°С тепла. В южной части и в Закарпатье — 5-10°С тепла.