В одном из районов Одессы отключат газоснабжение: полный список адресов

О пуске газа будет сообщено дополнительно

Завтра, 3 марта, в части Киевского района отключат газ. Это произойдет из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.

Об этом сообщает АО "Одессагаз".

"В связи с выполнением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: пер. Ванный 12 на срок выполнения работ с 9:00 до 17:00 03.03.2023г. потребители будут отключены от газоснабжения", — говорится в сообщении.

Тарифы на газ

В августе этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение коммунальных тарифов. Речь идет о стоимости природного газа и его распределении. Тарифы не будут подлежать увеличению во время военного положения и еще полгода после его завершения.

Цена на бытовой газ в октябре не будет снижаться и будет состоять из двух платежек за газ и поставку.

Розничные цены на природный газ для населения за 1 кубометр — поставщик последней надежды "Нефтегаз Украины" — 7,9569 гривны.

Поставщик ООО ГК "Нафтогаз Украины" - 7,9600 гривны.

Стоимость доставки газа операторами ПАО "Одессагаз" — 1,308 гривны.

Передавать показатели счетчика необходимо своему оператору ГРМ (облгаза) в период с 1 по 5 число ежемесячно. Это обеспечит корректные начисления в платежках.

Передать показатели можно:

через форму на сайте Одессагаза;

мессенджер-боты;

по телефонам: (048) 796-46-40, (048) 796-42-70, (048) 737-37-74.

Отметим, что в Украине в случае частичного или полного блекаута в энергосистеме газоснабжения в домах не будет прекращаться. Газ останется надежным источником энергии при отсутствии электроэнергии, но не для всех.