В одном из районов Одессы отключат газоснабжение: полный список адресов
Завтра, 3 марта, в части Киевского района отключат газ. Это произойдет из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.
Об этом сообщает АО "Одессагаз".
-
Российские спецслужбы пытались получить доступ к проектной документации украинских АЭС, — СБУ
-
Украинка вошла в список "Женщина года 2023" по версии Time
-
Месси, Мбаппе или Холанд: кто выиграет Золотой мяч-2023
-
"Строил карьеру" при оккупантах. В Харькове будут судить коллаборанта из Балаклеи
-
ДБР разоблачило правоохранителя из Николаевской области, который наладил сбыт наркотиков в области
-
Врач Комаровский рассказал, каким должно быть качественное средство по уходу за губами
-
Жизнь четырех знаков зодиака изменится кардинально: кого ждет успех
-
В Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, которых замучили россияне
-
Долгожданная премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня": звездные гости и первые впечатления
-
Немецкий самолет попал в сильную турбулентность: в больнице оказались семь человек
"В связи с выполнением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: пер. Ванный 12 на срок выполнения работ с 9:00 до 17:00 03.03.2023г. потребители будут отключены от газоснабжения", — говорится в сообщении.
Тарифы на газ
В августе этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение коммунальных тарифов. Речь идет о стоимости природного газа и его распределении. Тарифы не будут подлежать увеличению во время военного положения и еще полгода после его завершения.
Цена на бытовой газ в октябре не будет снижаться и будет состоять из двух платежек за газ и поставку.
- Розничные цены на природный газ для населения за 1 кубометр — поставщик последней надежды "Нефтегаз Украины" — 7,9569 гривны.
- Поставщик ООО ГК "Нафтогаз Украины" - 7,9600 гривны.
- Стоимость доставки газа операторами ПАО "Одессагаз" — 1,308 гривны.
Передавать показатели счетчика необходимо своему оператору ГРМ (облгаза) в период с 1 по 5 число ежемесячно. Это обеспечит корректные начисления в платежках.
Передать показатели можно:
- через форму на сайте Одессагаза;
- мессенджер-боты;
- по телефонам: (048) 796-46-40, (048) 796-42-70, (048) 737-37-74.
Отметим, что в Украине в случае частичного или полного блекаута в энергосистеме газоснабжения в домах не будет прекращаться. Газ останется надежным источником энергии при отсутствии электроэнергии, но не для всех.