В Одесі терміново потрібні донори

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины

Банк крови в период войны должен быть постоянно наполнен и доступен. На завтра 06 марта большая потребность в донорской крови групп 3(+) и 4(+).

Об этом сообщает телеграм-канал "Донор Одесса".

"На завтра очень нужны доноры крови 3(+) и 4(+) для наших защитников. Сдать ее можно в 09:00 на ул. Пироговская", — говорится в сообщении.

Помочь можно в понедельник 06 марта с 09:00 до 12:00 на ул.Пироговской по предварительной регистрации. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров крови в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии рф создан Телеграм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может стать донором крови?

Донорами крови в Украине могут быть здоровые люди от 18 лет и весом от 50 кг. Сдавать кровь могут украинцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине. Если вам свойственны хронические заболевания, вы принимаете лекарство или стоите на учете, вы не можете быть донором временно или вообще.

Противопоказания по донорству

Рекомендуем обязательно с ними ознакомиться. Зачем столь велик список противопоказаний? Это забота, прежде всего, о донорах. Работает принцип "не навреди себе". При повышенной температуре или хроническом заболевании организма человека требуется отдых и лечение, а не нагрузка, которой является донация крови. Будем беспокоиться сначала о своем состоянии здоровья, а уже потом — спасать других! Если вы не нашли у себя противопоказаний, то донорство для вас.

Как подготовиться к сдаче крови.

За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств. За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после — чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

Напомним, в Одессе продолжается акция "Сдай кровь — спаси жизнь". К ней подключились сотрудники Департамента муниципальной безопасности.