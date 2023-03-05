Скандал из-за переименования районов в Одессе

Суворовскому району не подходит новое название

В Южном межрегиональном отделе УИНП предложили свои варианты переименования районов. Среди новых топонимов — Куяльницкий или Николаевский.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти, историк Сергей Гуцалюк.

"Суворовский район Одессы предлагают назвать Пересыпский, но Пересыпь (мужского рода) занимает совсем небольшую часть современного района, более органично может быть название Куяльницкий, а еще лучше — Николаевский, потому что здесь и дорога Николаевская, и шутят обычно, что под Николаевом живут", — написал Сергей Гуцалюк.

Историк отмечает, что с начала полномасштабного вторжения россии именно Николаев, как щитом, закрыл собой Одессу от разрушений, смертей и оккупации. Кроме того, по его словам, у общества есть запрос на такие решения. В частности, в военной среде это поддерживают.

Напомним, два района Одессы планируют переименовать. Так, вместо Суворовского может появиться Пересипский, а вместо Малиновского — Хаджибейский. Соответствующее решение было принято на заседании историко-топонимической комиссии Одессы.

Кроме того, на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать названия аллеям парка Победы. Их планируют назвать в честь военных подразделений Украины, уже год защищающих государство и охраняющих наш покой.

Также после онлайн-голосования среди жителей Измаила прошла волна десоветизации. Теперь улица Толбухина в городе будет называться Защитников Змеиного, а улица Краснодонская — Героев "Азовстали". Это решение закреплено городским советом Измаила.

Напомним, в Одесской области активно переименовывают не только улицы, но и названия флота, связанные с советским или российским прошлым. В рамках декоммунизации буксир "Емельян Пугачев" получил новое название. Теперь он будет называться в честь великомученика Иоанна Сочавского.