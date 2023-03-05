Скандал из-за переименования районов в Одессе

Страсти вокруг переименования районов Одессы: не всем нравятся предложенные названия
В Южном межрегиональном отделе УИНП предложили свои варианты переименования районов. Среди новых топонимов — Куяльницкий или Николаевский.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти, историк Сергей Гуцалюк.
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"Суворовский район Одессы предлагают назвать Пересыпский, но Пересыпь (мужского рода) занимает совсем небольшую часть современного района, более органично может быть название Куяльницкий, а еще лучше — Николаевский, потому что здесь и дорога Николаевская, и шутят обычно, что под Николаевом живут", — написал Сергей Гуцалюк.
Историк отмечает, что с начала полномасштабного вторжения россии именно Николаев, как щитом, закрыл собой Одессу от разрушений, смертей и оккупации. Кроме того, по его словам, у общества есть запрос на такие решения. В частности, в военной среде это поддерживают.
Напомним, два района Одессы планируют переименовать. Так, вместо Суворовского может появиться Пересипский, а вместо Малиновского — Хаджибейский. Соответствующее решение было принято на заседании историко-топонимической комиссии Одессы.
Кроме того, на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать названия аллеям парка Победы. Их планируют назвать в честь военных подразделений Украины, уже год защищающих государство и охраняющих наш покой.
Также после онлайн-голосования среди жителей Измаила прошла волна десоветизации. Теперь улица Толбухина в городе будет называться Защитников Змеиного, а улица Краснодонская — Героев "Азовстали". Это решение закреплено городским советом Измаила.
Напомним, в Одесской области активно переименовывают не только улицы, но и названия флота, связанные с советским или российским прошлым. В рамках декоммунизации буксир "Емельян Пугачев" получил новое название. Теперь он будет называться в честь великомученика Иоанна Сочавского.