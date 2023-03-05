Выпускники оккупированных территорий смогут поступить дистанционно

Вступительная кампания-2023: выпускники оккупированных территорий смогут пройти ее дистанционно
По целях безопасности, национальный мультипредметный тест будет проходить в течение одного дня. Временные экзаменационные центры будут функционировать на подконтрольной Украине территории.
Об этом сообщили в Минобразования Украины.
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Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста.
"Экзаменационные центры для сдачи теста планируют создать в европейских странах, в частности в украинских образовательных центрах. Это позволит согражданам, нашедшим убежище за границей, поступать в украинские учебные заведения", — говорится в сообщении.
Отметим, что для поступления в этом году можно будет использовать результаты теста 2022 года или ВНО 2021/2020 годов.
Кто и на какие льготы может рассчитывать
В МОН отмечают, что все льготы и льготные категории будут сохранены. В частности, для жителей временно оккупированных территорий. Кроме того, они могут заключить договор о получении образования в течение трех месяцев после начала обучения.
"В настоящее время продолжается второй этап перевода на обучение по государственному заказу льготников, которые зачислены в учреждения профессионального высшего и высшего образования до 2021 года включительно. Речь идет о жителях особо опасных территорий, детях погибших защитников Украины, участниках боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны", — говорится в сообщении.
Всего в 2022 году более 21 тысячи соискателей образования получили разрешение для перевода на обучение по государственному заказу.
Применение льгот для жителей особо опасных территорий будет определено весной с учетом ситуации в Украине.
Напомним, в этом году в качестве альтернативы ВНО для выпускников снова проведут национальный мультипредметный тест — в усовершенствованном формате. Также для школьников 4-х и 9-х классов отменили государственную итоговую аттестацию.