Деокупация Донбасса и Крыма: когда ждать – эксперт

Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать
Освобождение оккупированных территорий зависит от многих факторов и, прежде всего, от поставок нам западного оружия. Сегодня трудно назвать точную дату все зависит от начала нашего наступления.
Об этом в эксклюзивном интервью журналисту Новини.LIVE заявил военный эксперт Андрей Савченко.
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"Вопрос возникает в том, что Западу не хватает ресурсов. Речь идет о том, что Россия сегодня за день выпускает столько боеприпасов, как Европа за месяц. Мы недополучаем оружие и ракеты, однако страны-партнеры организуются и решают кто будет покупать, а кто будет производить для нас необходимо оружие. К сожалению, мы не выпускаем свое", — отметил Андрей Савченко.
Освобождение Донбасса и всех областей и сроки их освобождения напрямую зависят от поставки оружия. Когда Украина сможет формировать группировку увольнения и командовать ими, покажет время.
"Сейчас наши ребята учатся руководить техникой за границей, а когда они будут возвращаться, тогда сможем говорить о конкретных действиях. Я могу предположить, что к концу лета этого года мы сформируем группировку наступления. И здесь надо считать, что часть наших вой может отвлечь вторжение московского и белорусских группировок с севера. Мы их сдержим, но часть сил пойдет на оборону", — уверен военный эксперт.
Если Россия не совершит наступление с севера, то к концу лета Украина проведет большое наступление и не в одном направлении — отметил Савченко.
Напомним, что Захарова задумалась над деоккупацией Крыма и предложила беженцам убежище в России.