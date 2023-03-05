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Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать

5 марта 2023 19:45
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Деокупация Донбасса и Крыма: когда ждать – эксперт
У нас будет поддержка, которая поможет освобождать оккупированные территории
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Освобождение оккупированных территорий зависит от многих факторов и, прежде всего, от поставок нам западного оружия. Сегодня трудно назвать точную дату все зависит от начала нашего наступления.

Об этом в эксклюзивном интервью журналисту Новини.LIVE заявил военный эксперт Андрей Савченко.

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"Вопрос возникает в том, что Западу не хватает ресурсов. Речь идет о том, что Россия сегодня за день выпускает столько боеприпасов, как Европа за месяц. Мы недополучаем оружие и ракеты, однако страны-партнеры организуются и решают кто будет покупать, а кто будет производить для нас необходимо оружие. К сожалению, мы не выпускаем свое", — отметил Андрей Савченко.

Освобождение Донбасса и всех областей и сроки их освобождения напрямую зависят от поставки оружия. Когда Украина сможет формировать группировку увольнения и командовать ими, покажет время.

"Сейчас наши ребята учатся руководить техникой за границей, а когда они будут возвращаться, тогда сможем говорить о конкретных действиях. Я могу предположить, что к концу лета этого года мы сформируем группировку наступления. И здесь надо считать, что часть наших вой может отвлечь вторжение московского и белорусских группировок с севера. Мы их сдержим, но часть сил пойдет на оборону", — уверен военный эксперт.

Если Россия не совершит наступление с севера, то к концу лета Украина проведет большое наступление и не в одном направлении — отметил Савченко.

Напомним, что Захарова задумалась над деоккупацией Крыма и предложила беженцам убежище в России.

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