В Одесской области встретили редкого лесного кота

Животное занесено в Красную книгу

В Тарутинской степи встретили редкого лесного кота. Животное грелось на солнышке на вершине дерева, не обращало внимания на людей.

Об этом сообщает ГО Rewilding Ukraine в Facebook.

Распространение лесного кота в Украине

Лесной кот является распространенным видом в Карпатах, Закарпатье, а также сохранился в небольших популяциях на Одесчине, Волыни и Буковине. По данным ученых, в Украине насчитывается около 400-500 особей этого животного.

Возвращение лесного кота к природе

Как отметили в природоохранной организации, лесной кот начал возвращаться к нашим ландшафтам, в том числе к Придунавью. Это подтверждают более частые встречи с этим животным.

"Лесной кот отличается от домашнего большими размерами и коренастым телом, более коротким пушистым хвостом и характерной окраской меха. Также, он ведет себя как дикий зверь и обычно умело прячется от людей. Ученые считают, что лесные коты могут скрещиваться с домашними, поэтому в природе вы можете встретить их гибриды с промежуточными чертами", — говорится в сообщении.



Напомним, дельта Дуная является одним из самых больших и важнейших водно-болотных угодий Европы. Восстановление природного водотока в дельте приносят пользу кудрявым пеликанам, а также местным общинам. За последние несколько лет в рамках инициативы команда Rewilding Ukraine с партнерами построила несколько искусственных платформ для гнездования пеликанов в разных местах, чтобы привлечь птиц к размножению и поддержать возвращение этих уязвимых гигантов к нашим ландшафтам.