В Одесской области встретили редкого лесного кота
В Тарутинской степи встретили редкого лесного кота. Животное грелось на солнышке на вершине дерева, не обращало внимания на людей.
Об этом сообщает ГО Rewilding Ukraine в Facebook.
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Распространение лесного кота в Украине
Лесной кот является распространенным видом в Карпатах, Закарпатье, а также сохранился в небольших популяциях на Одесчине, Волыни и Буковине. По данным ученых, в Украине насчитывается около 400-500 особей этого животного.
Возвращение лесного кота к природе
Как отметили в природоохранной организации, лесной кот начал возвращаться к нашим ландшафтам, в том числе к Придунавью. Это подтверждают более частые встречи с этим животным.
"Лесной кот отличается от домашнего большими размерами и коренастым телом, более коротким пушистым хвостом и характерной окраской меха. Также, он ведет себя как дикий зверь и обычно умело прячется от людей. Ученые считают, что лесные коты могут скрещиваться с домашними, поэтому в природе вы можете встретить их гибриды с промежуточными чертами", — говорится в сообщении.
Напомним, дельта Дуная является одним из самых больших и важнейших водно-болотных угодий Европы. Восстановление природного водотока в дельте приносят пользу кудрявым пеликанам, а также местным общинам. За последние несколько лет в рамках инициативы команда Rewilding Ukraine с партнерами построила несколько искусственных платформ для гнездования пеликанов в разных местах, чтобы привлечь птиц к размножению и поддержать возвращение этих уязвимых гигантов к нашим ландшафтам.