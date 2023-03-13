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В Одессе на 14 марта срочно требуются доноры

13 марта 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одессе на 14 марта срочно требуются доноры
Большая потребность в крови 1+
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Доноры могут сдать кровь в двух медицинских центрах. На улице Пироговской, а также на Слободке.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"На завтра 14 марта очень велика потребность в донорской крови группы 1(+). На Пироговской забор крови в 09:00 (лишь граждане Украины), на Слободке с 09:00 до 12:00 (граждане Украины или ВНЖ)", — говорится в сообщении.

Регистрация желающих по ссылке: https://cutt.us/DIPCv

После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Кто может стать донором

Донором могут стать только здоровые люди без противопоказаний в возрасте от 18 лет и весом чуть более 50 килограммов.

Как подготовиться к донации

Перед донацией нужно сдержать диету: два дня не употреблять алкоголь, нет жареного, жирного и острого. Если курите — нельзя курить два часа перед донацией и один-два часа после того, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Также перед сдачей крови тоже нужно хорошо выспаться.

Отметим, что за последний год полномасштабного вторжения россии в Украину, по данным Одесского горсовета, одесситы сдали более 1600 литров крови для раненых защитников Украины.

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