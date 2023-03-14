Прогноз погоды на 14 марта.

На автодорогах области синоптики прогнозируют дымку

В течение дня температура воздуха будет плюсовой. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

Прогноз погоды в Одессе.

В городе сегодня переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

Синоптики прогнозируют по области сегодня переменную облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается резкое потепление

14 марта синоптики прогнозируют сильный ветер, но температура воздуха прогреется до +15…+18 градусов.

В большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения ночью (на Волыни, Ровенщине), а вечером — на юге Крыма пройдет небольшой дождь.

Ветер южного направления, вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем предполагается +10...+15 градусов, в западных областях +12...+18 градусов. Несколько свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7...+10 градусов.

В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до +12...+13 градусов, но будет ветрено.

Фото: Vgorode