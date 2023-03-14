Предложение рф продлить зерновую инициативу всего на 60 дней противоречит соглашению, — Кубраков

Срок действия зерновой сделки подходит к концу 18 марта

В России сделали заявление о продлении действия договоренностей. Впрочем, экспортировать продовольствие должны не 120, а 60 дней.

Вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков отметил, что это противоречит договоренностям.

"Соглашение Black Sea GrainInitiative предусматривает не менее 120 дней продление, поэтому позиция россии продлить соглашение лишь на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН. Ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы", — написал Александр Кубраков.

Заявление рф

"Российская сторона, не возражает против очередного продления черноморской инициативы по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней", — заявил замглавы МИД рф Сергей Вершинин.

Как он добавил, дальнейшее предложение будет отмечаться от реального прогресса по нормализации российского сельхоз экспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и снабжение аммиака по трубопроводу "Тольятти — Одесса".

Отметим, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 23 судна покинули украинские порты. На их борту было более миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.