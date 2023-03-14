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Предложение рф продлить зерновую инициативу всего на 60 дней противоречит соглашению, — Кубраков

14 марта 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Срок действия зерновой сделки подходит к концу 18 марта
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В России сделали заявление о продлении действия договоренностей. Впрочем, экспортировать продовольствие должны не 120, а 60 дней.

Вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков отметил, что это противоречит договоренностям.

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"Соглашение Black Sea GrainInitiative предусматривает не менее 120 дней продление, поэтому позиция россии продлить соглашение лишь на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН. Ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы", — написал Александр Кубраков.

Заявление рф

"Российская сторона, не возражает против очередного продления черноморской инициативы по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней", — заявил замглавы МИД рф Сергей Вершинин.

Как он добавил, дальнейшее предложение будет отмечаться от реального прогресса по нормализации российского сельхоз экспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и снабжение аммиака по трубопроводу "Тольятти — Одесса".

Отметим, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 23 судна покинули украинские порты. На их борту было более миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.

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