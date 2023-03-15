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На скамье подсудимых оказался "любитель русского мира" из Одессы

15 марта 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мужчина способствовал планам врага в Одессе
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении сторонника "русского мира". Он летом 2022 года в составе организованной группы во главе с агентом ФСБ пытался похитить патриотически настроенного одесского предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

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Вместе с другими членами преступной банды он помогал обустраивать подвал для пыток мужчины, чтобы тот вынужден был передать все свое имущество и деньги. Они сообщали кураторам из ФСБ, что это их цель, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора обменять украинского патриота на российских пленных.

Этот злоумышленник также помогал разместить флаг с надписью: "Одесса — русский город" на жилом доме 22 августа 2022 года. В частности, благодаря его действиям, фото с российским флагом передали представителям государства-агрессора для использования в пропагандистских СМИ с целью оправдания агрессии против Украины.

Какое наказание ждет злоумышленника

Злоумышленник обвиняется в коллаборационизме (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины) и похищении человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Поклонники "русского мира"

В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на юге Украины Служба безопасности разоблачила еще одного сторонника российской агрессии. Мужчина размещал запрещенную информацию на соцсетях, касавшейся местоположений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в Одесской области.

В Одессе продолжают разоблачать предателей государства, увлекающихся режимом кремля. Так, за коллаборационную деятельность 58-летний одессит оказался на скамье подсудимых. Правоохранители установили, что сторонник "русского мира" с начала войны из-за запрещенных "Одноклассников" систематически распространял антиукраинский контент.

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