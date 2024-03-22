Мощные взрывы в Одессе — Силы обороны сообщают о вражеских обстрелах
Взрывы в Одессе сейчас 22 марта прогремели около 2:30. На область, а также ряд других происходит массовая атака ударных беспилотников. В городе работают силы противовоздушной обороны и сбивают враждебные цели.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
Взрывы в Одессе сейчас 22 марта
По данным бойцов, в Одесской области идет боевая работа украинских защитников.
"Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны сторожить вам жизни! " - подчеркнули в Силах обороны.
Там призывали находиться в укрытиях и не мешать силам обороны.
Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Опасность связана с атакой ударных БПЛА.
Обновлено 00:57. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.
"Это важно! Опасность продолжается!" – подчеркнул он.
В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов тоже просит жителей быть в укрытиях.
Обновлено 03:05. Представитель Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук уверяет, что боевая работа защитников над Одесщиной до сих пор продолжается и является причиной взрывов.
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