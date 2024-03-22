Мощные взрывы в Одессе — Силы обороны сообщают о вражеских обстрелах

Пожар после сильнейшего взрыва ночью. Иллюстративное фото: Telegram Днепр Сейчас

Взрывы в Одессе сейчас 22 марта прогремели около 2:30. На область, а также ряд других происходит массовая атака ударных беспилотников. В городе работают силы противовоздушной обороны и сбивают враждебные цели.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

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Взрывы в Одессе сейчас 22 марта

По данным бойцов, в Одесской области идет боевая работа украинских защитников.

"Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны сторожить вам жизни! " - подчеркнули в Силах обороны.

Там призывали находиться в укрытиях и не мешать силам обороны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Опасность связана с атакой ударных БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:57. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

"Это важно! Опасность продолжается!" – подчеркнул он.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Одесской ОВА Олега Кипера

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов тоже просит жителей быть в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Одессы Геннадия Труханова

Обновлено 03:05. Представитель Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук уверяет, что боевая работа защитников над Одесщиной до сих пор продолжается и является причиной взрывов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала спикера Украинской добровольческой армии — Юг Сергея Братчука

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