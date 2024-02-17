Воздушная тревога звучит в Одессе и Николаеве — какая угроза
Воздушная тревога звучит сейчас, 17 февраля, в южных регионах Украины из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Также мониторинговые каналы сообщают об активности вражеской тактической авиации над Азовским морем.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
Обновлено: Отбой воздушной тревоги в 16:36.
Где объявлена тревога
На юге существует угроза для Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Также тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, у южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.
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