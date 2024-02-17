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Воздушная тревога звучит в Одессе и Николаеве — какая угроза

17 февраля 2024 16:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Воздушная тревога звучит в Одессе и Николаеве — какая угроза
Самолет выпускает ракету. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Воздушная тревога звучит сейчас, 17 февраля, в южных регионах Украины из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Также мониторинговые каналы сообщают об активности вражеской тактической авиации над Азовским морем.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

Воздушная тревога звучит в Одессе и Николаеве - какая угроза - фото 1
Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Обновлено: Отбой воздушной тревоги в 16:36.

Где объявлена тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Также тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Воздушная тревога звучит в Одессе и Николаеве - какая угроза - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, у южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

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