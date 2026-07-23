Повышение тарифа на воду в Одессе: попытка провалилась

Из крана течет вода. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одессе уже несколько месяцев обсуждают возможное повышение цен на воду. "Инфоксводоканал" уже обнародовал проект обновленных тарифов для населения. Если их утвердят, водоснабжение будет стоить 50,96 гривны за кубометр, а водоотведение — 42,69 гривны. Однако члены исполкома не поддержали предложение о корректировке тарифов, поэтому решение не приняли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание исполнительного комитета Одесского городского совета.

Новые тарифы

Согласно обнародованному проекту, стоимость водоснабжения для населения планируется установить на уровне 50,96 гривны за кубометр. За водоотведение предлагается тариф 42,69 гривны. С учетом НДС общая стоимость услуг может составить 93,66 гривны за кубометр. В настоящее время одесситы платят около 35,16 гривны за кубометр, то есть новый тариф может быть почти в 2,7 раза выше действующего.

Вопрос о возможном повышении тарифов рассмотрели на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета. Речь шла о внесении на рассмотрение Одесской городской военной администрации предложений по корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Позиция МВА

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что тариф действительно требует пересмотра, однако предлагаемая сумма должна быть экономически обоснованной.

"Я также согласен, что его нужно повышать, но этот тариф должен быть все-таки экономически обоснованным. Тариф в 150 гривен, который в первую очередь витал в воздухе, на мой взгляд, не совсем экономически обоснован", — сказал Лысак.

Он также предложил сначала провести инвентаризацию имущественного комплекса, которым пользуется "Инфоксводоканал". По словам главы МВА, после этого можно пересмотреть арендную плату за коммунальное имущество.

Лысак считает, что полученные от аренды средства можно будет направить на помощь жителям, которые в ней нуждаются. Отдельно он обратился к "Инфоксводоканалу" по поводу состояния городских сетей. Глава МВА заявил, что предприятие должно надлежащим образом выполнять свои обязательства и привести сети в надлежащее состояние.

Мнение депутатов

Во время заседания депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко заявил, что даже тариф в 82,90 гривны является высоким для жителей города.

"Тарифы растут вдвое, но не растут зарплаты и пенсии наших жителей", — сказал депутат.

По его словам, повышение может особенно сильно ударить по ОСМД и кооперативным домам, которые оплачивают воду по общему счетчику. Часть жителей, по его мнению, может просто перестать платить, а финансовая нагрузка тогда ляжет на дома. Корниенко также призвал привлекать депутатов к обсуждению тарифов, чтобы они могли объяснять жителям причины возможного повышения.

Решение не приняли

После обсуждения члены исполкома перешли к голосованию по предложению о корректировке тарифов. Результаты голосования:

за — 0;

против — 5;

воздержались — 5;

не голосовали — 4.

Таким образом, решение не было принято. Предложение о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение не получило ни одного голоса "за".

Как сообщали Новини.LIVE, в августе жители Одессы по-прежнему будут платить за природный газ по действующим тарифам. Несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке и рост затрат, стоимость «голубого топлива» для бытовых потребителей останется неизменной.

Также Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года для жителей Одессы и области стоимость электроэнергии осталась без изменений. Слухи о возможном пересмотре тарифов пока не подтвердились, поэтому бытовые потребители по-прежнему платят по действующей цене. В то же время часть расходов можно сократить, если пользоваться двухзонным счетчиком.