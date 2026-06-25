Повышение проезда в Одессе: комиссия поддержала 25 грн

Маршрутка на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В Одессе сделали еще один шаг к повышению стоимости проезда в маршрутках. Профильная депутатская комиссия поддержала новый тариф в 25 гривен, хотя сами перевозчики называют значительно более экономически обоснованную цену. В то же время, от транспортных компаний требуют обновления подвижного состава и появления большего количества доступного транспорта. Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания транспортной комиссии Одесского городского совета.

Новый тариф

Вопрос повышения стоимости проезда в одесских маршрутках перешел от обсуждений к практическим решениям. Профильная комиссия горсовета согласовала тариф в размере 25 гривен, поэтому теперь его могут вынести на рассмотрение сессии или утвердить отдельным распоряжением. В ходе заседания сообщили, что перевозчики предоставили свои расчеты, согласно которым экономически обоснованная стоимость поездки сегодня составляет от 32 до 45 гривен. В то же время стороны договорились о значительно меньшем повышении.

"Мы договорились с перевозчиками, что они будут поднимать на 5 гривен всего. В среднем, по их обоснованию, тариф должен быть от 32 и выше, где-то до 45", — сказал и.о. о. директора Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сергей Щербань.

Новые автобусы

Одним из главных аргументов в пользу повышения тарифа называют обновление транспорта. По словам участников заседания, отдельные перевозчики уже пообещали закупить новые большие автобусы , в частности, приспособленные для пассажиров с инвалидностью. На комиссии напомнили, что ранее транспортные компании также обещали выпустить на маршруты современные автобусы, однако значительная часть этих обязательств так и не была выполнена.

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"После поднятия тарифа руководитель одного из АТП заявил, что купит два инклюзивных больших автобуса. Посла помогали определить, какие именно модели нужны для людей с инвалидностью", — отметил Щербань.

Вопрос к перевозчикам

Депутаты обратили внимание, что большинство маршрутов до сих пор обслуживают малые автобусы, которые сложно назвать доступными для маломобильных пассажиров. Также прозвучала критика из-за невыполнения условий договоров по обновлению транспорта. По словам участников комиссии, некоторые автобусы, демонстрировавшиеся во время специальных выставок, фактически не работают на маршрутах. Перевозчики объясняют это высокими расходами на горючее.

Кроме того, депутаты напомнили, что в договорах с перевозчиками предусмотрено наличие современного и оборудованного транспорта по маршрутам. По их мнению, это требование выполняется не в полном объеме, поэтому повышение тарифа должно сопровождаться реальными изменениями для пассажиров.

Как сообщали Новини.LIVE , в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Также для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование паркоместами.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области завершили модернизацию сразу четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой. Обновление должно сделать пересечение границы более комфортным для людей и более быстрым для перевозки товаров. Также вблизи одного из переходов обустроили новую сервисную зону для водителей и путешественников.