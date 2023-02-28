Что первым сделают одесситы после победы, - репортаж

Одесситы верят в полное освобождение Украины в ближайшее время

В Украину начало поступать больше оружия, а значит, мы серьезно готовимся к освобождению Родины. Скоро весна, и, как говорит военное командование, время перемен. Одесситы уже планируют свое будущее без русни, но победа не будет "сладкой".

Какими будут действия после победы — Новини. LIVE спросили у одесситов и гостей города.

"Ждем возвращения родных"

Одесса во время войны приютила сотни тысяч украинцев, бежавших от войны. Кто-то в нашем городе нашел дом, а кто-то ждет возвращения в родные края, которые сейчас освобождают наши Вооруженные силы. По мнению одесситок Ольги и Ирины, первое, что нужно сделать, дождаться тех, кто все это время боролся за волю Родины.

"Будем праздновать, радоваться и ждать возвращения наших родных. Надеемся на поддержку, нам приятно, что нас поддерживает весь мир. Очень трепетно, когда каждый раз просматриваешь телевидение, мы делаем выводы, что о нас знает весь мир. Этой победой мы должны защитить весь мир, чтобы это нашествие никогда не встало с колен", — говорит Ольга.

Ирина добавляет, что по возвращении границ, к сожалению, не вернуть павших воинов. Так что впереди у нас много работы.

"Оружие это оружие, но гибнет наше молодое поколение. Будет много увечий, поэтому надо, чтобы к этому тоже присоединился весь мир. Это большая потеря мы и так пересмотрели свою жизнь с этой войной. Надо быть человечными, открытыми и добрее", — добавила Ирина.

"Не превратить победу в "Можем повторить"

Одесская молодежь мыслит широко, планируя свои действия после освобождения Украины от оккупанта. Илья отмечает, что победа не должна превозноситься, а наоборот объединять украинцев.

"Я наверняка поеду по городам Украины, посмотрю что там на западе и на востоке, где можно будет безопасно передвигаться, чтобы потом надеяться, что все это поднимется. Чтобы наша победа не превратилась в "можем повторить", как это на россии. А во-вторых — вопрос общества и единства, чтобы украинизировать Одессу. Чтобы она не была отдельным островком. Пробудить людей, потому что они часть Украины, будьте добры делать толчки к тому, что бы не отделяться, потому что это немного имперский нарратив", — рассказал парень.

Одесситка Оксана рассказывает о своем дне, если завтра утром скажут, что Украина победила в войне с россией. План прост.

"Объективно, первое — зайти в Телеграмм, порадоваться, посмотреть новости. Написать своему брату, что он был неправ, когда поддерживал Шария", — говорит девушка.

"Поеду на родину"

По мнению Екатерины, корни которой в Запорожье, украинцы должны уяснить ценность независимости. Сейчас она мечтает увидеть родных, которые находятся в оккупации.

"Прежде всего, даже не думаю, я просто буду счастлива. Пожалуй, отпраздную со своей семьей. То место, откуда я родом, сейчас под оккупацией, поэтому я хочу поехать туда навестить близких, вот это моя мечта. Насколько скоро не знаю, но я уверена, что победа будет за нами. Надо ценить нашу независимость, нужно помогать стране развиваться и учиться быть счастливыми", — рассказывает Екатерина.

По словам Татьяны, освобождения ждут и на Донбассе. Родные мечтают, чтобы ребята из ВСУ пришли как можно быстрее.

"Плана нет, но, пожалуй, поеду в Крым. А почему нет? Ждем ВСУ. В Донецке у меня папа, может не все, но там тоже ждут освобождения. Но мы ждем. Надо ценить свою жизнь и то, что имеешь. Прямо сейчас жить, а не откладывать на завтра, послезавтра что-то", — рассказала дончанка Татьяна.

А вот одесситка Инна видит момент, когда узнает об окончании войны, по-одесски. Ведь победа Украины будет общая, значит отметить это надо всем.

"После победы вынесем стол, как раньше, и позовем всех людей праздновать победу. Победа будет, будет ли последний тяжелый бой, надеюсь, что оружие завезут и вывезут назад", — рассказала Инна.

"Буду работать дальше"

Военный Василий, который взял отпуск на несколько дней, говорит, что работы много, но советует верить и прилагать усилия, чтобы та долгожданная победа наступила как можно раньше. Ведь его приближают не только герои на передовой, но и каждый украинец.

"Я непосредственно этим занимаюсь, набираемся сил и идем дальше освобождать нашу землю от оккупантов. Нужно нам работать, отдыхать, восстанавливать и учиться", — говорит Василий.

На несколько дней в Одессу приехали супруги из Никополя. Муж Дарьи — военный, который служит "на нуле". Так что они, знают как никто другой, цену победы, которую завоевывают каждым сантиметром, приближаясь к украинским границам.

"Вспомним всех погибших. И помолимся за их покой. Радуемся каждому дню, потому что отпустили мужа на неделю, "с нуля" приехал на 5 суток. Здесь отдохнуть глазами, насладиться городом. Планы? Вы видите, мы живем каждый день у нас и сегодня есть планы "Поэтому пытаемся радоваться. Ребята говорят, девушки, потерпите еще немного и все будет", — рассказала Дарья.

Одесситка Наталья верит, что в скором времени украинцы услышат хорошие новости. Однако, чтобы не сглазить, девушка просто верит, а основное дело сделают ВСУ.

"Да я не знаю, будем праздновать, пожалуй, вспоминать всех наших бойцов, благодарить их по возможности, не знаю, трудно представить. Уж хочется, чтобы это наконец произошло. Очень. Боюсь сглазить, питаю надежду, что к лету все освободят. Очень болею за наши ВСУ, чтобы уже оружие приехало и мы всех их уничтожили. В своей голове не ставлю дат, дедлайнов нет", — рассказала Наталья из Одессы.

Большинство одесситов и гостей города не знают, что сделают в первые минуты, когда узнают, что мечта всех украинцев сбылась. Однозначно, это будут слезы — за павшими воинами, за тысячами невинных жертв террористки-россии, разбитыми мечтами и сожженными городами. Это будут слезы, которые умоют Украину, а она снова будет сильной на каждом сантиметре своей границы.