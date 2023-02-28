Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Поездка в Крым и столы на всю улицу: как одесситы отметят день победы arrow

Поездка в Крым и столы на всю улицу: как одесситы отметят день победы

28 февраля 2023 19:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Что первым сделают одесситы после победы, - репортаж
Одесситы верят в полное освобождение Украины в ближайшее время
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В Украину начало поступать больше оружия, а значит, мы серьезно готовимся к освобождению Родины. Скоро весна, и, как говорит военное командование, время перемен. Одесситы уже планируют свое будущее без русни, но победа не будет "сладкой".

Какими будут действия после победы — Новини. LIVE спросили у одесситов и гостей города.

Читайте также:

"Ждем возвращения родных"

Одесса во время войны приютила сотни тысяч украинцев, бежавших от войны. Кто-то в нашем городе нашел дом, а кто-то ждет возвращения в родные края, которые сейчас освобождают наши Вооруженные силы. По мнению одесситок Ольги и Ирины, первое, что нужно сделать, дождаться тех, кто все это время боролся за волю Родины.

"Будем праздновать, радоваться и ждать возвращения наших родных. Надеемся на поддержку, нам приятно, что нас поддерживает весь мир. Очень трепетно, когда каждый раз просматриваешь телевидение, мы делаем выводы, что о нас знает весь мир. Этой победой мы должны защитить весь мир, чтобы это нашествие никогда не встало с колен", — говорит Ольга.

Ирина добавляет, что по возвращении границ, к сожалению, не вернуть павших воинов. Так что впереди у нас много работы.

"Оружие это оружие, но гибнет наше молодое поколение. Будет много увечий, поэтому надо, чтобы к этому тоже присоединился весь мир. Это большая потеря мы и так пересмотрели свою жизнь с этой войной. Надо быть человечными, открытыми и добрее", — добавила Ирина.

"Не превратить победу в "Можем повторить"

Одесская молодежь мыслит широко, планируя свои действия после освобождения Украины от оккупанта. Илья отмечает, что победа не должна превозноситься, а наоборот объединять украинцев.

"Я наверняка поеду по городам Украины, посмотрю что там на западе и на востоке, где можно будет безопасно передвигаться, чтобы потом надеяться, что все это поднимется. Чтобы наша победа не превратилась в "можем повторить", как это на россии. А во-вторых — вопрос общества и единства, чтобы украинизировать Одессу. Чтобы она не была отдельным островком. Пробудить людей, потому что они часть Украины, будьте добры делать толчки к тому, что бы не отделяться, потому что это немного имперский нарратив", — рассказал парень.

Одесситка Оксана рассказывает о своем дне, если завтра утром скажут, что Украина победила в войне с россией. План прост.

"Объективно, первое — зайти в Телеграмм, порадоваться, посмотреть новости. Написать своему брату, что он был неправ, когда поддерживал Шария", — говорит девушка.

"Поеду на родину"

По мнению Екатерины, корни которой в Запорожье, украинцы должны уяснить ценность независимости. Сейчас она мечтает увидеть родных, которые находятся в оккупации.

"Прежде всего, даже не думаю, я просто буду счастлива. Пожалуй, отпраздную со своей семьей. То место, откуда я родом, сейчас под оккупацией, поэтому я хочу поехать туда навестить близких, вот это моя мечта. Насколько скоро не знаю, но я уверена, что победа будет за нами. Надо ценить нашу независимость, нужно помогать стране развиваться и учиться быть счастливыми", — рассказывает Екатерина.

По словам Татьяны, освобождения ждут и на Донбассе. Родные мечтают, чтобы ребята из ВСУ пришли как можно быстрее.

"Плана нет, но, пожалуй, поеду в Крым. А почему нет? Ждем ВСУ. В Донецке у меня папа, может не все, но там тоже ждут освобождения. Но мы ждем. Надо ценить свою жизнь и то, что имеешь. Прямо сейчас жить, а не откладывать на завтра, послезавтра что-то", — рассказала дончанка Татьяна.

А вот одесситка Инна видит момент, когда узнает об окончании войны, по-одесски. Ведь победа Украины будет общая, значит отметить это надо всем.

"После победы вынесем стол, как раньше, и позовем всех людей праздновать победу. Победа будет, будет ли последний тяжелый бой, надеюсь, что оружие завезут и вывезут назад", — рассказала Инна.

"Буду работать дальше"

Военный Василий, который взял отпуск на несколько дней, говорит, что работы много, но советует верить и прилагать усилия, чтобы та долгожданная победа наступила как можно раньше. Ведь его приближают не только герои на передовой, но и каждый украинец.

"Я непосредственно этим занимаюсь, набираемся сил и идем дальше освобождать нашу землю от оккупантов. Нужно нам работать, отдыхать, восстанавливать и учиться", — говорит Василий.

На несколько дней в Одессу приехали супруги из Никополя. Муж Дарьи — военный, который служит "на нуле". Так что они, знают как никто другой, цену победы, которую завоевывают каждым сантиметром, приближаясь к украинским границам.

"Вспомним всех погибших. И помолимся за их покой. Радуемся каждому дню, потому что отпустили мужа на неделю, "с нуля" приехал на 5 суток. Здесь отдохнуть глазами, насладиться городом. Планы? Вы видите, мы живем каждый день у нас и сегодня есть планы "Поэтому пытаемся радоваться. Ребята говорят, девушки, потерпите еще немного и все будет", — рассказала Дарья.

Одесситка Наталья верит, что в скором времени украинцы услышат хорошие новости. Однако, чтобы не сглазить, девушка просто верит, а основное дело сделают ВСУ.

"Да я не знаю, будем праздновать, пожалуй, вспоминать всех наших бойцов, благодарить их по возможности, не знаю, трудно представить. Уж хочется, чтобы это наконец произошло. Очень. Боюсь сглазить, питаю надежду, что к лету все освободят. Очень болею за наши ВСУ, чтобы уже оружие приехало и мы всех их уничтожили. В своей голове не ставлю дат, дедлайнов нет", — рассказала Наталья из Одессы.

Большинство одесситов и гостей города не знают, что сделают в первые минуты, когда узнают, что мечта всех украинцев сбылась. Однозначно, это будут слезы — за павшими воинами, за тысячами невинных жертв террористки-россии, разбитыми мечтами и сожженными городами. Это будут слезы, которые умоют Украину, а она снова будет сильной на каждом сантиметре своей границы.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

20:00 До весеннего тепла еще далеко: синоптики рассказали о завтрашней погоде

19:50 Российские эксперты объяснили атипичную реакцию экономики рф на международные санкции

19:47 В Одессе и области сменили время комендантского часа: детали

Новина з фото

19:45 "В аду есть отдельное место": новые высказывания Шакиры о расставании с Жераром Пике

Новина з відео

19:33 На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

19:30 Что делать, когда потеряли работу: ТОП-7 шагов к восстановлению после увольнения

19:26 Утрачена надежда на демократию: россия окончательно вышла из договоров Совета Европы

19:19 Шуляк рассказала, сколько времени есть у украинцев подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье

19:16 Известны главные претенденты на "Золотой мяч-2023": есть ли в списке Месси и Мбаппе

Новина з відео

19:33 На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян

Новина з відео

19:06 Киберполиция заблокировала в Украине 18 каналов и групп, посвященных ЧВК "Редан"

Новина з відео

18:50 В Киевской области взрывотехники уничтожили обломки российского "шахеда": видео

Новина з відео

18:47 "Профессионализм россиян" в пользу ВСУ: оккупант жалуется, что его собратья сбивают свои же БпЛА

Новина з відео

18:30 Одесские медики будут помогать на деоккупированных территориях Николаевщины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:15 Вода ушла: специалисты массово фиксируют "голые" берега на побережьях девяти стран мира

Новина з відео

15:15 В россии вступились за генерала-стриптизера Матовникова, танцевавшего эротические танцы в душе (ВИДЕО)

Новина з відео

13:46 UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Актуальное по теме

None 28 Февраль 16:15

До весеннего тепла еще далеко: синоптики рассказали о завтрашней погоде

None 28 Февраль 19:50

Российские эксперты объяснили атипичную реакцию экономики рф на международные санкции

None 28 Февраль 19:47

В Одессе и области сменили время комендантского часа: детали

None 28 Февраль 18:23

"В аду есть отдельное место": новые высказывания Шакиры о расставании с Жераром Пике

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB