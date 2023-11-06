Хватает ли ПВО в Одесской области и как планируется решать проблемы в медицине – глава ОВА Кипер.

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Был ли знаком Кипер с Зеленским до назначения в ОВА? О работе Одесского областного совета и насколько Одесчина защищена от вражеских атак? О медицине в области, а также почему назначили Светлану Изосимову руководить Областным центром экстренной медицины и есть ли сейчас деньги на выплату зарплаты? Как онкодиспансер чуть не остался без помещений?

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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— Если говорить о безопасности, насколько область сегодня защищена от российских атак и сколько нам еще необходимо ПВО, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности?

— Проблема Одесской области в плане безопасности состоит в том, что наша область самая крупная в Украине. Вы знаете, какая большая территория идет со стороны моря, и обстреливают нас с территории Крыма. Действительно, чтобы закрыть Одесскую область, нужно очень много средств и сил. Военные понимают, как это сделать тем вооружением, которое мы сегодня имеем. Военные делают колоссальную работу, и вы сами знаете, сколько на подлетах сбивается разных ракет, дронов.

Олег Кипер о безопасности в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

— В результате российских обстрелов уже очень много разрушений как в городе, так и в области. Как будем восстанавливать все это?

— Частично мы уже восстанавливаем. За два месяца, если я не ошибаюсь, более 5 тысяч окон были заменены пострадавшим людям. Что касается собора, итальянский премьер лично заявил, что они готовы на себя взять восстановление храма. Что касается других зданий, то у нас сегодня есть реестр, там около 2 тысяч людей стоит на очереди по выделению финансов и ремонту тех или иных частных объектов. Но больше всего благодарен сегодня нашим гражданам: половина из них даже не становятся на учет, а с пониманием относятся к той или иной ситуации после обстрелов. Кто сам закрыл окна, кто отремонтировал. Самостоятельно у нас все ремонтируют владельцы, им за это очень благодарен, они не ищут похвалы, а помогают нам. А мы уже со своей стороны по возможности помогаем тем, кто в этом нуждается, конечно. Мы помогаем, город помогает.

Отель "Одесса" после атаки со стороны РФ. Фото: Новини.LIVE

— Портовая инфраструктура — как быстро мы сможем ее восстановить? Возможно, уже есть какие-то государственные программы?

— Ну, вы знаете, какие украинцы быстрые и способные люди, дайте им возможность — и нам никто не будет нужен. Все будет работать. Если люди будут понимать, что там безопасно, то, я думаю, придумают миллион способов, как все запустить, чтобы бизнес работал. А мы будем только их направлять и подсказывать, что делать. Сегодня, думаю, как зарабатывать деньги и как бизнесировать, наших предпринимателей даже не надо учить, и война это подтвердила. Даже в таких тяжелых условиях в Одесской области за последний год экономика выросла на 20-30%. Люди возвращаются, люди работают, несмотря ни ни на обстрелы, ни на угрозу, ни на другие проблемы. Мы понимаем, с какими они сегодня проблемами сталкиваются, логистика сегодня изменилась, но находят, думают, работают — и это позитив. Спасибо им.

Уничтоженная гостиница Одесса. Фото: Новини.LIVE

— Больше всего в последнее время скандалов в медицинской сфере, чего только стоит ситуация с руководителем Облцентра экстренной медицинской помощи. Удастся ли освоить деньги до конца года?

— А нечего осваивать. Если бы было что осваивать, то не было бы этих громких совещаний. Сегодня есть проблема. К сожалению, нужно датировать "экстренку", потому что до руководились до того, что уже нечем зарплату платить. Поэтому было принято решение чтобы сменить руководителя. И уже с новым главой мы общаемся каждый день. Ну, обещает, что вытянет всю ситуацию, но я вам говорю, что вчера возник вопрос даже с выплатой зарплат. Бюджет 860 млн грн, выделенный на год, к сожалению, почему-то закончился после девяти месяцев работы. Сейчас будем датировать на покупку топлива, зарплаты, лекарств. Но пока пусть новый руководитель разберется с тем, что есть.

Материалы по "экстренке" передали в правоохранительные органы. Фото: Новини.LIVE

Мы материалы по "экстренке" передали в правоохранительные органы, пусть разбираются. Нельзя за девять месяцев просто все уничтожить. Такой отрезок, такой участок работы в медицине, как экстренный... Ну это ужас. Сегодня они стоят на первой линии, обеспечивают жизнь наших граждан, наших одесситов, наших жителей области. Мне досадно, очень досадно, что сегодня такое отношение к своей работе. Не ожидал такого, честно скажу. Я был в шоке.

— Почему выбор пал именно на Светлану Изосимову?

— 17 лет стажа, мы изучали опыт. Я хотя и родился в Одесской области, но из медицинской сферы никого не знаю. Это больше было рекомендовано, в том числе из среды врачей. Поступило несколько предложений, мы изучали ряд кандидатов. Но они все общаются между собой, знают то состояние, в каком находится отрасль, и они отказались. Сказали, что на себя брать такую ответственность не будут. Светлана Изосимова согласилась, сказала, что сделает все максимально для того, чтобы вытянуть отрасль. Но у нее нет выбора и времени нет. Сегодня уже необходимо дозакупить и горюче-смазочные материалы, и ремонтировать авто, не на чем ездить, нет денег на зарплаты. По своему административному ресурсу я надеюсь, что она все вытянет. Как обычно, мужчины отказываются, а женщина говорит: "Я буду пробовать". Поэтому давайте посмотрим, мы ее поддерживаем и понимаем, что эта сфера очень важна для нас, и хотим исправить ситуацию.

На должность главы экстренной медицины не хотели идти. Фото: Новини.LIVE

— Еще один не менее громкий скандал развернулся вокруг гендиректора Одесского областного центра психического здоровья. мы знаем, что сейчас там ведутся проверки. Есть ли уже первые результаты?

— Проверка продолжается, я до ее завершения не хотел бы комментировать, но есть определенные вопросы, есть жалобы. Потому что когда мы начали углубляться в работу, я несколько раз сам выезжал туда. Также был удивлен условиям, в которых находятся больные, в том числе находящиеся там военные. Когда мы углубились в эти вопросы, организацию работы, возникла еще масса нареканий и обращений. Поэтому была назначена служебная проверка. Она продолжается, о ее результатах мы дадим дополнительную информацию, потому что неуместно будет сейчас комментировать.

Проверка в психбольнице еще продолжается. Фото: Новини.LIVE

— Ну и наибольшее удивление вызвала ситуация с нашим онкодиспансером, где три помещения передали в аренду на 49 лет. Как это могло произойти и на какой стадии данный вопрос сейчас?

— Вы знаете, у меня тоже есть такой вопрос. Как это могло произойти? Вот вы мне задаете такие вопросы, а я тоже хочу их кому-то задать. Как такое могло произойти, что к бывшему директору департамента обращаются за одним помещением на 5 лет, а передают три на 49 лет? Парадокс в том, что лежат больные люди, и вы знаете с какими болезнями там находятся пациенты. Часть из них вообще ждут, давайте грубо скажем, своих последних дней. У них только надежда получить определенное лекарство, чтобы выжить, чтобы прожить и продлить себе жизнь. Почему-то на 49 лет это все передается. Поэтому вот что было сделано за несколько недель: сегодня компания, арендовавшая данные помещения, в добровольном порядке от этого отказалась, а также подали в суд об отзыве иска. Я вообще думаю, что этот иск был подан для того, чтобы только закрепить судебным решением, что кто-то кому-то должен, укрепить этот договор аренды. Сейчас идет процесс расторжения всех договоров, департамент имущества отвечает за это. Я думаю, что все вернется в больницу в течение следующей недели. Мне кажется, что просто банально кто-то хотел сделать так, чтобы деньги НСЗУ шли в частные руки, а не оставались в больнице. Идет второй год с начала полномасштабного вторжения, но люди успевают на 49 лет подписать договоры. У меня вопрос — зачем?

Одесский онкодиспансер Фото: Новини.LIVE

— Не могу не спросить вас о ваших отношениях с областным советом и с его руководителем Григорием Диденко. По вашему мнению, отвечает ли работа этого органа сегодняшнему военному положению?

— Я не вмешиваюсь в их работу, у меня со всеми рабочие отношениями. Они работают, собираются, и это главное. Их задача принимать те решения, которые для области важны. Мы также подали несколько вопросов для рассмотрения. У нас есть видение возможного создания единой площадки обеспечения медицинских учреждений. Мы этот вопрос изучаем, потому что он очень трудный и требует дополнительного изучения, чтобы мы также не сделали какие-то неверные шаги. Просим поддержать нас по созданию такого предприятия для того, чтобы помогать больницам в выборе заказчика. Это делается для того, чтобы не была завышена стоимость тех или иных препаратов, медоборудования, чтобы разобраться в приоритетности. Я хочу, чтобы данные вопросы департамент здравоохранения изучал, общался непосредственно с главными врачами, чтобы понимать, что нужно закупить, а не врач сам по себе принимает решения, а потом вот как с экстренной помощью — девять месяцев поработали, закупали то, что они хотели, а теперь проблемы по всей области и мы все решаем проблему некомпетентности одного руководителя. Вот это сейчас я хочу внедрять. Для того чтобы была помощь здравоохранению. Ведь у нас еще есть больницы, которые тоже проблемные. К примеру, детская больница. К сожалению, она находится в очень неприятном состоянии. Сегодня там нет возможности даже нормально разместить в палатах пациентов, нет лифтов, которые могли бы поднимать. Мы сейчас также изучаем старый проект, хотим пересмотреть, возможно, доработать с сегодняшними требованиями, с бомбоубежищем. Все реально, будем искать инвесторов для того, чтобы начать строить детскую больницу. Это же дети, это наше все. Мы даже рассматривали, чтобы перенести ее в другие больницы, чтобы был бы доступ туда и нормальный подъезд. Работы очень много, но сегодня я обращаю на медицину внимание, потому что, к сожалению, она почему-то в Одесской области была потеряна.

Олег Кипер о взаимоотношениях с председателем областного совета. Фото: Новини.LIVE

— Можно ли, по вашему мнению, преодолеть коррупцию? Что для этого необходимо сделать?

— Конечно, можно. Если над этим работать всем обществом, то, конечно, все реально. Сегодня, например, это работающий зерновой коридор благодаря опять же президенту Украины, который на себя берет весь негатив, но дает возможность сегодня нашим фермерам работать. Вы знаете, что много об этом писали, но мы подписали с военным командованием приказ и очень мощно работали в том плане, чтобы наличную форму забрать с зернового рынка. Пять-шесть человек просто сели, пообщались и подписали все необходимые документы, чтобы это было в рамках правового поля. Сегодня львиная доля так называемого черного зерна через Одесскую область не едет. Вот вам и все. Конечно, все можно. Главное, желание. Конечно, есть много людей, которые говорят одно, а делают другое, но я думаю, что при желании можно все отрегулировать.

Побороть коррупцию можно, но нужно желание – Кипер. Фото: Новини.LIVE

— До назначения главой ОВА вы лично были знакомы с Владимиром Зеленским?

— Да, с Владимиром Зеленским все были знакомы, он был у нас, его знала вся страна и полмира, мы все его знали, и вы его тоже знали. Он был успешным бизнесменом, успешным артистом. В рабочем плане мы с ним не пересекались. Я, уже работая на должности прокурора Киева три года, впервые встретился с ним впервые с началом войны. Было много работы, вы знаете, что Киев был почти окружен. Много делалось, и, возможно, война дала ему какую-то определенную информацию относительно моей работы. Почему Зеленский и предложил возглавить Одесскую область.

О знакомстве с Зеленским. Фото: Новини.LIVE

— То есть лично вы не были знакомы?

— На рабочих совещаниях, конференциях, если они были с участием Генерального прокурора, я присутствовал. Понимаю, что вы спрашиваете о близких отношениях. Это президент Украины — все вопросы — рабочие.

— По вашему мнению, почему президент выбрал именно вас возглавлять одну из крупнейших областей в Украине?

— Ну, Президент Украины в последнее время вообще делал акцент на военных и силовиках в управлении военными администрациями. Я думаю, что, когда он меня пригласил и предложил Одесскую область, одним из аргументов было, что я родился в Одесской области и понимаю регион. Просил поехать туда для того, чтобы заниматься безопасностью и развитием региона. Он мне не чужд, я его понимаю и чувствую. Президент очень любит Одессу, он сказал мне, что ему бы хотелось, чтобы этот регион возглавил тот человек, который тоже ее любит, поэтому я думаю, что важную роль сыграло то, что я здесь родился.

Меня назначили, потому что я здесь родился — Кипер. Фото: Новини.LIVE

— Часто ли сейчас приходится общаться с президентом и доволен ли он вашей работой?

— Я думаю, что часто, потому что президент за последние несколько месяцев был у нас, если не ошибаюсь, четыре или пять раз. Для меня это большой плюс, что даже в этих рабочих поездках можешь не в телефонном режиме, а вживую, в рабочем порядке объяснить ту или иную проблему. С его характером он быстро реагирует, ставит задачи и контролирует их потом. Для нас очень положительно, что есть такое общение именно на месте. Президент и объезжал города, и смотрел места "прилетов", и в процессе, когда ты человека видишь и ему объясняешь это так, а это так, а здесь, пожалуйста, поддержите... Конечно, он реагирует. Ну и самое посещение Одесской области.. Вы сами видите, что он любит нашу область и очень о ней заботится. Что касается доволен, ли он моей работой, то скажу честно — не спрашивал его. Если не ругаю, значит, будем молчать.

— А как вы сами оцениваете свою работу в должности главы Одесского ОВА?

— Я не могу здесь свою работу оценивать в условиях войны. И даже если бы войны не было, пусть это делают другие. Моя задача работать, хорошим для всех не будешь, в любом случае будут положительные и будут негативные моменты. Про негативные моменты готов слушать, чтобы их исправлять, а за положительные никогда (нас так учили в правоохранительных органах) тебя за никогда не похвалят. А если сделаешь одно отрицательное действие, тебе его будут всю жизнь вспоминать. Ну, для меня был бы большой позитив, чтобы мы победили и наши люди могли бы спокойно хотя бы одну ночь не спускаться в паркинги, не пугать детей, не тянуть их туда, переживая за безопасность. Для меня это был бы наибольший позитив. Все остальное история не будет помнить, а вот победу запомнит.

Олег Кипер о своей работе в должности главы ОВА. Фото: Новини.LIVE

— А что планируете делать, чтобы они запомнили вас как руководителя Одесчины?

— Я буду выполнять свои функциональные обязанности. Не прошу меня запоминать, это моя обязанность. Я представитель Президента здесь, назначенный сюда его указом, и я буду все делать для того, чтобы одесситам не было бы стыдно за нашу Одессу. Я не всесильный, не могу сделать сегодня все. Масса механизмов, как можно и меня в том числе обманывать и не доносить всю информацию. Ведь область очень большая и очень мощная. За день ты не можешь во все вопросы вникнуть, но для этого я пригласил несколько заместителей, которых знал по работе в правоохранительных структурах, тоже опираюсь на правоохранительный блок. Именно люди из силового блока могут обращать внимание и на коррупцию, о которой вы говорите, и на защиту нашей области. Будем работать дальше, посмотрим, но сегодня у нас главное — Победа.