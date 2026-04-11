Пробки на трассе Одесса — Рени: выезд в Молдову затруднен

Машины в очереди на границе. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Накануне Пасхи на трассе Одесса - Рени возросло количество автомобилей, следующих в направлении границы с Молдовой и Румынией. Из-за этого уже вечером 11 апреля образовались длинные очереди перед пунктами пропуска, где водителям приходится ждать по несколько часов. Самая сложная ситуация сейчас на подъездах к Паланки и Староказачьему.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки к Паланке

Больше всего движение затруднено на подъезде к Паланке. Очереди начинаются еще в районе села Маяки и тянутся до пункта пропуска в пределах Нижнеднестровского национального парка. Автомобили стоят на несколько километров, пробки фиксируют и непосредственно на въезде в Молдову.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Также сложная ситуация на направлении Старок-зачье — Тудора. Участок до границы обозначен на картах оранжевым цветом - движение есть, но очень медленное.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Орловку и Рени

Пробки есть и в сторону Орловки. Затруднено движение вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также перед самим пунктом пропуска. Полной остановки движения нет, но наблюдается затруднение.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска Рени — Джюрджюлешть. Выезд из Украины происходит без очередей, однако на въезде зафиксировано скопление транспорта. Этот участок на картах обозначен красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Какие документы обязательны для водителей во время путешествия

Водителям, которые едут в Румынию и Молдову, советуют иметь с собой сертификат техосмотра, который подтверждает исправность автомобиля. На границе стали чаще проверять не только страховку и регистрацию авто, но и техническое состояние транспорта. Если такого документа нет, в пересечении границы могут отказать.

Ранее журналисты Новини.LIVE сообщали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча. По предварительным планам, мост должен стать частью большого южного транспортного коридора, который соединит не только Украину и Румынию, но и откроет прямой путь в Болгарию и Турцию. По состоянию на 2026 год страны финализируют технические договоренности для старта работ.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной в Одесской области длиной около 10 километров, не пересекая границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен.