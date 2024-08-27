Декларация нардепа из Одессы: чем владеет Алексей Леонов

Народный депутат Алексей Леонов. Фото: Facebook/ Алексей Леонов

Народный депутат из Одессы Алексей Леонов обнародовал свою финансовую декларацию за 2023 год, в которой указал своих сыновей, однако не упомянул бывшую жену. Хотя согласно документу, жена является источником доходов нардепа более чем на четыре млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Имущество Алексея Леонова

Нардеп отметил, что его семья владеет несколькими объектами недвижимости. В частности, это квартиры в Украине и за границей, а также арендованный номер в гостинице Киева. А именно:

Квартира сына Льва в Лиманке площадью 62,4 кв. м, приобретенная в 2016 году.

Квартира в Турции площадью 197 кв.м, где проживает сын Леонова с матерью.

Домовладение площадью 150 кв. м, которое арендует Леонов-старший с 2023 года.

Арендованная квартира в Одессе площадью 60 кв. м.

Арендованный отельный номер в Киеве, который Леонов использует с 2019 года.

Кроме того, Леонов остался владельцем торговых марок Chef's Hand и "Сила-Эда".

Нематериальные активы нардепа. Фото: скриншот

Состояние семьи

Народный депутат от Одессы Алексей Леонов в своей декларации за 2023 указал общие доходы семьи, включая его собственные заработки и доходы, связанные с экс-женой Наталией Любимовой.

Доходы Алексея Леонова:

Заработная плата: Леонов получил 648,401 гривны от Верховной Рады по основному месту работы.

Наличные сбережения: депутат задекларировал наличные в размере 4,38 млн гривен.

Доходы Натальи Любимовой:

В членах семьи нардеп не указал свою экс-жену, хотя официально Леонов расстался с Наталией Любимовой только в марте 2023 года. Однако он все же фигурирует в декларации как источник доходов. Так, Любимова получила от продажи недвижимого имущества:

2,948,628 гривен;

980,247 гривен;

Общая сумма доходов от продажи недвижимости составила почти 4 миллиона гривен, что составляет львиную долю всех доходов, связанных с экс-женой Леоновой.

Доходы Леонова указаны в декларации. Фото: скриншот

Отметим, что согласно нормам НАПК, расторжение брака не освобождает от обязанности декларировать имущество бывшего супруга, если в отчетном периоде они продлевали совместное проживание или имели взаимные обязательства. Однако в декларации Леонова отмечено, что они не проживали вместе после развода.