Проезд в Одессе: горожане рассказали, сколько тратят в день

Парень выходит из маршрутки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Повышение стоимости проезда и ежедневные расходы на логистику остаются одной из самых острых социально-экономических тем в Одессе. Текущие тарифы существенно изменили повседневные бюджеты горожан, вынуждая многих искать альтернативные способы передвижения или переходить на пешие маршруты. Реальные расходы на транспорт в настоящее время сильно различаются в зависимости от района проживания и социального статуса пассажиров, а несоответствие цены и технического состояния частных автобусов вызывает всё большее возмущение в обществе.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, сколько денег у них уходит на дорогу и устраивает ли их нынешняя стоимость проезда.

От маршрутки до такси

Большинство опрошенных рассказали, что у них нет фиксированных ежедневных расходов. Все зависит от маршрута, количества поездок и того, приходится ли пользоваться такси. Если есть возможность, многие предпочитают пешие прогулки, чтобы сэкономить.

"Если на автобусах, то гривен 50, если на такси — гривен 300–500, по-разному. Сейчас я больше хожу пешком, потому что живу в центре", — рассказала Валерия.

Валерия о стоимости проезда. Фото: Новини.LIVE

Приемлемые цены

Еще одна жительница города говорит, что обычно пользуется маршрутками, но иногда расходы резко возрастают. Несмотря на это, нынешнюю стоимость проезда в общественном транспорте она считает приемлемой.

"Может быть 50 гривен на маршрутке туда и обратно, а может и 500, если пользуюсь такси. Из одного конца города в другой за 25 гривен доехать нормально", — отметила Анна.

Анна об адекватных ценах. Фото: Новини.LIVE

Расходы студентов

Для студентов и молодежи обновленный тариф стал ощутимым ударом по карману. Пассажиры отмечают, что вынуждены тщательнее планировать передвижения, поскольку расходы на автобусы ограничивают другие повседневные нужды.

"Ну, где-то 25–50 гривен. Вообще, я стараюсь пользоваться социальным транспортом, потому что я в центре, мне больше никуда не нужно, а туда вообще можно дойти пешком. Для меня, как для студента, это очень много, это две остановки проехать, можно было бы ещё куда-нибудь поехать", — сказал студент Антон.

Антон о студенческом бюджете. Фото: Новини.LIVE

Критика городского транспорта ​

Большинство пассажиров готовы платить за проезд, но требуют за свои деньги элементарной чистоты и технической исправности. Они сравнивают одесские реалии с другими крупными городами Украины и отмечают, что качество услуг в настоящее время неудовлетворительно. Шум в салонах, старые сиденья и грязь вызывают сильное раздражение у людей, которые ежедневно пользуются этими автобусами. Одесситы хотят видеть реальные изменения в автопарках в соответствии с ростом тарифов.

"Было бы неплохо, если бы у нас транспорт немного изменили, хотя бы чтобы он был чистым, и чтобы всё это немного меньше шумело. Трамвай или троллейбус — цена хорошая, а маршрутки — дорого, и цены на них будут расти, а качество самих маршруток оставляет желать лучшего", — заявила одесситка Екатерина.

Екатерина о недостатках транспорта. Фото: Новини.LIVE

Автомобилисты

Некоторые участники опроса передвигаются по городу только на собственном автомобиле. Они не тратят деньги на общественный транспорт, однако отмечают, что расходы на топливо значительно превышают стоимость даже ежедневного проезда на маршрутках или трамваях.

"Я не трачусь на проезд, ведь у меня есть машина. Но за день на бензин уходит где-то 1500 гривен", — рассказала Юлия.

Юлия о расходах на автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Опрос показал, что однозначного ответа на вопрос о стоимости проезда нет. Для кого-то это всего лишь несколько десятков гривен в день, а для других — суммы, которые заметно сказываются на семейном бюджете.

Новини.LIVE узнали, как одесситы относятся к возможному сокращению охранной зоны ЮНЕСКО. Такое предложение прозвучало во время заседания постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства.

Также Новини.LIVE писали о реакции одесситов на мораторий на русскоязычный контент в общественных местах. В случае его принятия депутатами в публичном пространстве нельзя будет исполнять музыку, демонстрировать фильмы, театральные спектакли, читать литературу и распространять другой культурный контент на русском языке.