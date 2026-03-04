В Одессе продолжаются обсуждения по демонтажу запрещённой символики: мнение активистов

Памятник Екатерине II. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе до сих пор не урегулированы вопросы завершения демонтажа запрещённой символики и обновления состава историко-топонимической комиссии. Общественные активисты и юристы обращают внимание на отсутствие реакции со стороны властей на их обращения. По их мнению, тема национальной памяти имеет большое символическое значение не только для города, но и для всей страны.

Об этом написал адвокат Артем Карташов, передает Новини.LIVE.

Обращение к городским властям

По словам адвоката и общественного деятеля Артема Карташова, обращения с требованием завершить выполнение распоряжения начальника Одесской ОГА по демонтажу запрещенных объектов остаются без ответа. Речь идет как о символике, связанной с имперским и советским прошлым, так и о кадровых решениях в историко-топонимической комиссии.

Карташов отмечает, что завершение деколонизации в Одессе давно вышло за пределы города и области, ведь вопрос имеет национальное значение. По его мнению, отсутствие активных действий в этой сфере может сказаться на репутации главы городской военной администрации.

"Кредит доверия не вечен, и если не действовать зеркально Труханову, которого годами требовали лишить должности из-за саботажа деколонизации, то со временем люди уже не будут видеть разницы", — отмечает Карташов.

Скандалы с деколонизацией

Процесс деколонизации в Одессе с самого начала сопровождается громкими скандалами и неоднозначными решениями. Одним из самых резонансных эпизодов стала судьба памятника Пушкину на Приморском бульваре. Несмотря на длительные требования активистов о его немедленном демонтаже, городские власти выбрали компромиссный вариант. Монумент просто забили деревянными досками, объявив, что его судьба будет решаться позже из-за статуса объекта ЮНЕСКО. Это вызвало волну возмущения среди общественности, которая назвала такой шаг попыткой сохранить имперский символ в публичном пространстве.

В то же время более решительные меры были приняты в отношении памятников Екатерине II и Александру Суворову. После долгих споров их все же демонтировали и перенесли на хранение в Одесский художественный музей. На очереди — выполнение распоряжений по устранению других объектов, в частности памятника Бабелю и ряда других знаков, подпадающих под действие закона о деколонизации.

