Работа российского порта Новороссийска парализована: атаки ВСУ

Новороссийский порт. Иллюстративное фото: российские СМИ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Украина неоднократно наносила удары по российскому порту в Новороссийске, что повлияло на его работу. Из-за этих ударов объемы отгрузок резко сократились. Это создает проблемы для экономики РФ и её способности полноценно использовать портовую инфраструктуру.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Работа порта

Работа портового комплекса Новороссийска пока остается на минимальном уровне. Отгрузки значительно сократились, а показатели могут быть близки к нулевым. По словам пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, он не готов назвать точные цифры относительно нынешних объемов отгрузок. В то же время последние данные, которые он видел, свидетельствовали об очень низких показателях — фактически ноль или единица.

"С отгрузками там тоже всё очень печально для россиян", — отметил Плетенчук.

Восстановление порта

Отметим, ранее экономист Иван Ус рассказал, чтонаибольшие повреждения после атак получил терминал в Новороссийске. По его оценке, восстановление поврежденной портовой инфраструктуры может занять не менее полугода. В то же время сроки могут быть более длительными, если по объектам будут наноситься новые удары. По словам Уса, повреждения российских портов могут оказать длительное влияние на морской экспорт РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, Черноморский флот России больше не выполняет те задачи, ради которых его создавали. Большинство боевых кораблей укрывается в Новороссийске, а попытки восстановить флот регулярно срываются украинскими ударами. Кремль удерживает его в Чёрном море преимущественно по политическим причинам.

Также Новини.LIVE писали, что силы обороны Украины провели масштабную атаку на военную базу и портовую инфраструктуру России в Новороссийске. В результате операции были поражены три военных корабля Черноморского флота РФ. Среди них — два носителя крылатых ракет «Калибр». Также под удар попали российская РЛС, причалы и объекты нефтяной инфраструктуры.