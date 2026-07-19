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Главная Одесса Ракетный удар по Одессе: на месте попадания гигантская воронка

Ракетный удар по Одессе: на месте попадания гигантская воронка

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 14:10
Россия нанесла ракетный удар по Одессе: есть раненый
Воронка на месте попадания ракеты. Фото: Одесская ОВА

Днем 19 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки один человек получил ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия ракетного удара по Одессе

По словам главы ОВА, информация о последствиях атаки еще уточняется. На данный момент известно о поврежденных автомобилях.

"Враг нанес ракетный удар по Одессе. На месте попадания образовалась воронка. Предварительно, пострадал один человек. Информация о последствиях уточняется", — сообщил Олег Кипер.

Ракетний удар по Одесі: на місці влучання гігантська вирва - фото 1
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

В то же время глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак также подтвердил атаку. Он отметил, что, по предварительным данным, один человек получил ранение.

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"Враг атаковал Одессу. По предварительным данным, один человек получил ранение. Детали выясняем", — написал Сергей Лысак.

Ракетний удар по Одесі: на місці влучання гігантська вирва - фото 2
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

На месте работают спасатели, медики и правоохранители. Они ликвидируют последствия удара и устанавливают окончательный масштаб разрушений. Информация о состоянии пострадавшего и других последствиях атаки уточняется.

Удар по парку развлечений

Также стали известны уточненные последствия вчерашнего ракетного удара по парку развлечений в Одесской области. По информации начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, погиб 16-летний юноша, ещё 12 человек получили ранения, среди них — двухлетний мальчик и 17-летняя девушка.

"В настоящее время десять человек остаются в больнице, состояние четырёх из них врачи оценивают как тяжёлое. У ребёнка диагностирована острая стрессовая реакция, помощь оказана в полном объёме, лечение продолжается амбулаторно. Этот удар по зоне отдыха, где находились мирные люди и дети, в очередной раз демонстрирует истинную сущность российского террора", — сообщил Олег Кипер.

Глава ОВА также отметил, что поисково-спасательные работы уже завершены, а на месте продолжается ликвидация последствий атаки. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против гражданского населения.

Пошукові роботи
Поисковые работы на месте попадания. Фото: Одесская ОВА
Правоохоронці на місці влучання
Последствия удара по парку развлечений. Фото: Одесская ОВА

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 18 июля Одесская область подверглась комбинированной российской атаке — оккупанты применили семь ракет различных типов и 90 ударных и имитационных беспилотников. В результате обстрелов были повреждены промышленная, энергетическая и жилая инфраструктура.

Также Новини.LIVE  писали, что Россия массированно атаковала портовую инфраструктуру области: повреждения получили склады, резервуары, здания и иностранное торговое судно, один человек погиб, еще трое членов экипажа были ранены.

Новости Одессы атака обстрел Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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