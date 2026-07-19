Ракетный удар по Одессе: на месте попадания гигантская воронка

Воронка на месте попадания ракеты. Фото: Одесская ОВА

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Днем 19 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки один человек получил ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия ракетного удара по Одессе

По словам главы ОВА, информация о последствиях атаки еще уточняется. На данный момент известно о поврежденных автомобилях.

"Враг нанес ракетный удар по Одессе. На месте попадания образовалась воронка. Предварительно, пострадал один человек. Информация о последствиях уточняется", — сообщил Олег Кипер.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

В то же время глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак также подтвердил атаку. Он отметил, что, по предварительным данным, один человек получил ранение.

"Враг атаковал Одессу. По предварительным данным, один человек получил ранение. Детали выясняем", — написал Сергей Лысак.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

На месте работают спасатели, медики и правоохранители. Они ликвидируют последствия удара и устанавливают окончательный масштаб разрушений. Информация о состоянии пострадавшего и других последствиях атаки уточняется.

Удар по парку развлечений

Также стали известны уточненные последствия вчерашнего ракетного удара по парку развлечений в Одесской области. По информации начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, погиб 16-летний юноша, ещё 12 человек получили ранения, среди них — двухлетний мальчик и 17-летняя девушка.

"В настоящее время десять человек остаются в больнице, состояние четырёх из них врачи оценивают как тяжёлое. У ребёнка диагностирована острая стрессовая реакция, помощь оказана в полном объёме, лечение продолжается амбулаторно. Этот удар по зоне отдыха, где находились мирные люди и дети, в очередной раз демонстрирует истинную сущность российского террора", — сообщил Олег Кипер.

Глава ОВА также отметил, что поисково-спасательные работы уже завершены, а на месте продолжается ликвидация последствий атаки. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против гражданского населения.

Поисковые работы на месте попадания. Фото: Одесская ОВА

Последствия удара по парку развлечений. Фото: Одесская ОВА

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 18 июля Одесская область подверглась комбинированной российской атаке — оккупанты применили семь ракет различных типов и 90 ударных и имитационных беспилотников. В результате обстрелов были повреждены промышленная, энергетическая и жилая инфраструктура.

Также Новини.LIVE писали, что Россия массированно атаковала портовую инфраструктуру области: повреждения получили склады, резервуары, здания и иностранное торговое судно, один человек погиб, еще трое членов экипажа были ранены.