Ракетный удар по Одессе 16 июля: погибшие и разрушения

Мужчина осматривает автомобиль после нападения. Фото: Новини.LIVE

Вечерняя ракетная атака на Одессу унесла жизни двух человек и привела к значительным разрушениям. Пострадали жилые дома, детский сад, церковь, гуманитарный штаб и десятки жителей района. Люди, пережившие удар, до сих пор приходят в себя от пережитого, а волонтеры и спасатели помогают ликвидировать последствия. Среди погибших — волонтер Украинского Красного Креста Елена Архипова.

Журналисты Новини.LIVЕ пообщались с одесситами и узнали, как они пережили ракетный удар по городу.

Повреждения церкви

Одним из пострадавших объектов стала Одесская народная церковь. Взрывная волна выбила окна, повредила фасад и внутренние помещения. Разрушениям также подвергся гуманитарный штаб благотворительного фонда "Добрые самаритяне", где люди регулярно получали предметы первой необходимости. Пострадали помещения детской школы и детского сада, которые работают при церкви. Несмотря на масштабные разрушения, погибших в храме не было, а помощь потребовалась лишь одному человеку.

"У нас выбило окна, повредило гуманитарный штаб, детские помещения и саму церковь. Самое главное, что все остались живы. Теперь будем всё восстанавливать, потому что другого выхода просто нет", — рассказал пастор Одесской народной церкви Роман Медяник.

Роман Медяник о повреждениях в церкви. Фото: Новини.LIVE

Люди возле храма. Фото: Новини.LIVE

Пострадали мирные жители

Жители поврежденных домов вспоминают, что удар застал их дома. Взрывная волна мгновенно выбила окна, а квартиры засыпало осколками стекла. Часть людей получила незначительные травмы, другим помощь оказали медики прямо на месте. Пострадавший Артем говорит, что в момент взрыва находился один в квартире на втором этаже. Ему оказали медицинскую помощь, а автомобиль, который стоял рядом с домом, также получил повреждения.

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"Я был дома один. После взрыва приехала скорая, меня осмотрели. Хорошо, что ничего серьёзного не случилось, хотя квартира и машина повреждены", — рассказал Артем.

Артем о взрыве. Фото: Новини.LIVE

Разбитое лобовое стекло. Фото: Новини.LIVE

Еще одна жительница вспоминает, что сначала даже не поняла, что произошло. Из-за темноты она увидела последствия только после того, как все утихло.

"Стекло посыпалось, словно водопад. В квартире было темно, я ничего не поняла. А когда стало светлее, увидела, что балкон полностью засыпан обломками", — вспоминает женщина.

Жительница дома об атаке. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна дома. Фото: Новини.LIVE

Гибель волонтерки

Во время российской атаки погибла волонтер и инструктор по первой помощи Украинского Красного Креста Елена Архипова. В момент удара она вместе с детьми спешила в укрытие. Дети выжили и сейчас получают необходимую помощь. Елена сама воспитывала троих детей. К Украинскому Красному Кресту она присоединилась в 2023 году, обучая людей навыкам оказания первой помощи. Впоследствии стала инструктором по оказанию помощи животным, а именно в этот день должна была начать обучение, чтобы работать с людьми с физической инвалидностью.

Коммунальщики убирают на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Люди убирают возле церкви. Фото: Новини.LIVE

Она проводила занятия для сотрудников ГСЧС, полицейских, взрослых и детей и принимала активное участие в гуманитарных проектах. Коллеги вспоминают её как искреннего, ответственного и неравнодушного человека, который всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался.

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры. Повреждения получили детский сад, два многоквартирных дома, трехэтажный и пятиэтажный жилые дома, здание церкви, территория сквера и семь автомобилей.

Люди входят в храм. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки погибли два человека — 61-летняя женщина и 70-летний мужчина. Ранения получили девять человек, среди которых двое мальчиков в возрасте 9 и 13 лет. Также пострадали три женщины в возрасте от 22 до 41 года и четверо мужчин в возрасте от 19 до 60 лет. В больнице в тяжёлом состоянии остаются две женщины — 22 и 41 года.

Горожане убирают в здании. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 16 июля в очередной раз атаковали Одессу. Во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв. В результате удара повреждено учебное заведение, а также соседние здания. Информацию о последствиях пока уточняют.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска днем 14 июля нанесли ракетный удар по жилому сектору Одесского района. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавший. Повреждения получили частные дома, а на месте вспыхнул пожар. Правоохранительные органы уже начали расследование военного преступления.