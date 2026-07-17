Ракетный удар по Одессе: горожане про атаку и ее последствия
Вечерняя ракетная атака на Одессу унесла жизни двух человек и привела к значительным разрушениям. Пострадали жилые дома, детский сад, церковь, гуманитарный штаб и десятки жителей района. Люди, пережившие удар, до сих пор приходят в себя от пережитого, а волонтеры и спасатели помогают ликвидировать последствия. Среди погибших — волонтер Украинского Красного Креста Елена Архипова.
Журналисты Новини.LIVЕ пообщались с одесситами и узнали, как они пережили ракетный удар по городу.
Повреждения церкви
Одним из пострадавших объектов стала Одесская народная церковь. Взрывная волна выбила окна, повредила фасад и внутренние помещения. Разрушениям также подвергся гуманитарный штаб благотворительного фонда "Добрые самаритяне", где люди регулярно получали предметы первой необходимости. Пострадали помещения детской школы и детского сада, которые работают при церкви. Несмотря на масштабные разрушения, погибших в храме не было, а помощь потребовалась лишь одному человеку.
"У нас выбило окна, повредило гуманитарный штаб, детские помещения и саму церковь. Самое главное, что все остались живы. Теперь будем всё восстанавливать, потому что другого выхода просто нет", — рассказал пастор Одесской народной церкви Роман Медяник.
Пострадали мирные жители
Жители поврежденных домов вспоминают, что удар застал их дома. Взрывная волна мгновенно выбила окна, а квартиры засыпало осколками стекла. Часть людей получила незначительные травмы, другим помощь оказали медики прямо на месте. Пострадавший Артем говорит, что в момент взрыва находился один в квартире на втором этаже. Ему оказали медицинскую помощь, а автомобиль, который стоял рядом с домом, также получил повреждения.
"Я был дома один. После взрыва приехала скорая, меня осмотрели. Хорошо, что ничего серьёзного не случилось, хотя квартира и машина повреждены", — рассказал Артем.
Еще одна жительница вспоминает, что сначала даже не поняла, что произошло. Из-за темноты она увидела последствия только после того, как все утихло.
"Стекло посыпалось, словно водопад. В квартире было темно, я ничего не поняла. А когда стало светлее, увидела, что балкон полностью засыпан обломками", — вспоминает женщина.
Гибель волонтерки
Во время российской атаки погибла волонтер и инструктор по первой помощи Украинского Красного Креста Елена Архипова. В момент удара она вместе с детьми спешила в укрытие. Дети выжили и сейчас получают необходимую помощь. Елена сама воспитывала троих детей. К Украинскому Красному Кресту она присоединилась в 2023 году, обучая людей навыкам оказания первой помощи. Впоследствии стала инструктором по оказанию помощи животным, а именно в этот день должна была начать обучение, чтобы работать с людьми с физической инвалидностью.
Она проводила занятия для сотрудников ГСЧС, полицейских, взрослых и детей и принимала активное участие в гуманитарных проектах. Коллеги вспоминают её как искреннего, ответственного и неравнодушного человека, который всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался.
Что известно об атаке
Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры. Повреждения получили детский сад, два многоквартирных дома, трехэтажный и пятиэтажный жилые дома, здание церкви, территория сквера и семь автомобилей.
В результате атаки погибли два человека — 61-летняя женщина и 70-летний мужчина. Ранения получили девять человек, среди которых двое мальчиков в возрасте 9 и 13 лет. Также пострадали три женщины в возрасте от 22 до 41 года и четверо мужчин в возрасте от 19 до 60 лет. В больнице в тяжёлом состоянии остаются две женщины — 22 и 41 года.
Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 16 июля в очередной раз атаковали Одессу. Во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв. В результате удара повреждено учебное заведение, а также соседние здания. Информацию о последствиях пока уточняют.
Также Новини.LIVE писали, что российские войска днем 14 июля нанесли ракетный удар по жилому сектору Одесского района. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавший. Повреждения получили частные дома, а на месте вспыхнул пожар. Правоохранительные органы уже начали расследование военного преступления.
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