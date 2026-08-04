Атака на пригород Одессы 4 июля: трое пострадавших

Воронка на месте удара. Фото: Новини.LIVE

Утром 4 июля российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Одессы. Попадание произошло возле оживленного места недалеко от рынка. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, а трое человек получили ранения. На месте работают экстренные службы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и зафиксировали последствия.

Ракеты попали возле рынка

Ракетный удар пришелся на район рядом с рынком, где утром находились люди. После удара на месте начали работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют последствия обстрела.

Обломки во дворе. Фото: Новини.LIVE

Пострадавшие от атаки

На данный момент известно о трёх пострадавших мужчинах в возрасте 42, 45 и 81 год. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести.

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Пострадавшие в результате атаки

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Информация о других последствиях ракетного удара уточняется.

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Воронка после попадания. Фото: Новини.LIVE

Изменения в работе транспорта

В связи с последствиями атаки временно ограничено движение трамвайного маршрута №27 в направлении "11-я ст. Люстдорфской дороги — 16-я ст. Люстдорфской дороги".

Поврежденные рельсы. Фото: Новини.LIVE

Также изменили схему движения автобуса №220А. Теперь он следует от 14-й станции Люстдорфской дороги через Старолюстдорфскую дорогу, автомобильную дорогу М-27, проспект Князя Ярослава Мудрого, а далее — по своему обычному маршруту.

Место столкновения огорожено лентой. Фото: Новини.LIVE

На время изменений на маршруте №220А возможно кратковременное увеличение интервалов движения.

Последствия нападения. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:37 из-за угрозы применения баллистического оружия. Уже в 10:39 Воздушные силы сообщили о высокоскоростной цели над акваторией Черного моря, которая двигалась в направлении области. В 10:42 военные уточнили, что ракета направляется в сторону Черноморска или Одессы.

Товар на полу. Фото: Новини.LIVE

В 10:43 в Одессе раздался взрыв. Воздушная тревога продолжалась до 10:50, после чего в области объявили отбой.

Повреждения магазина. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, Россия ночью атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В Белгороде-Днестровском в результате атаки разрушен частный жилой дом. После удара там возник пожар. По предварительным данным, пострадали два человека.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия вновь атаковала Одесскую область ракетами и дронами. Под ударом оказались объекты транспортной инфраструктуры. В портах Большой Одессы и Дунайского региона также пострадали гражданские суда. В результате атаки ранения получили 10 человек. Четверо пострадавших были госпитализированы.