Ракетный удар по пригороду Одессы: фоторепортаж с места
Утром 4 июля российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Одессы. Попадание произошло возле оживленного места недалеко от рынка. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, а трое человек получили ранения. На месте работают экстренные службы.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и зафиксировали последствия.
Ракеты попали возле рынка
Ракетный удар пришелся на район рядом с рынком, где утром находились люди. После удара на месте начали работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют последствия обстрела.
Пострадавшие от атаки
На данный момент известно о трёх пострадавших мужчинах в возрасте 42, 45 и 81 год. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести.
Пострадавшие в результате атаки
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Информация о других последствиях ракетного удара уточняется.
Изменения в работе транспорта
В связи с последствиями атаки временно ограничено движение трамвайного маршрута №27 в направлении "11-я ст. Люстдорфской дороги — 16-я ст. Люстдорфской дороги".
Также изменили схему движения автобуса №220А. Теперь он следует от 14-й станции Люстдорфской дороги через Старолюстдорфскую дорогу, автомобильную дорогу М-27, проспект Князя Ярослава Мудрого, а далее — по своему обычному маршруту.
На время изменений на маршруте №220А возможно кратковременное увеличение интервалов движения.
Что известно об атаке
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:37 из-за угрозы применения баллистического оружия. Уже в 10:39 Воздушные силы сообщили о высокоскоростной цели над акваторией Черного моря, которая двигалась в направлении области. В 10:42 военные уточнили, что ракета направляется в сторону Черноморска или Одессы.
В 10:43 в Одессе раздался взрыв. Воздушная тревога продолжалась до 10:50, после чего в области объявили отбой.
Как сообщали Новини.LIVE, Россия ночью атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В Белгороде-Днестровском в результате атаки разрушен частный жилой дом. После удара там возник пожар. По предварительным данным, пострадали два человека.
Также Новини.LIVE сообщали, что Россия вновь атаковала Одесскую область ракетами и дронами. Под ударом оказались объекты транспортной инфраструктуры. В портах Большой Одессы и Дунайского региона также пострадали гражданские суда. В результате атаки ранения получили 10 человек. Четверо пострадавших были госпитализированы.
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