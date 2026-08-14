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Главная Одесса Уничтожение гипермаркета FOZZY: атака на Одессу три года назад

Уничтожение гипермаркета FOZZY: атака на Одессу три года назад

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 11:30
Атака РФ 14 августа 2023 года уничтожила FOZZY в Одессе
Последствия удара по гипермаркету. Фото: Новини.LIVE

14 августа 2023 года Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Одессу. В результате удара был полностью разрушен гипермаркет FOZZY на Балковской. Также были повреждены жилые дома и общежитие. Трое человек получили ранения.

Журналисты Новини.LIVE решили вспомнить, что происходило в ту ночь.

Массированная атака

Ночью 14 августа 2023 года российские военные запустили по Одесской области 15 ударных дронов Shahed-131/136 и восемь крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. В городе несколько часов слышалась работа противовоздушной обороны.

Річниця удару РФ по Одесі
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Большинство вражеских беспилотников удалось сбить. Однако обломки привели к разрушению гражданской застройки. Взрывная волна выбила окна в нескольких зданиях, были повреждены автомобили горожан.

Удар по гіпермаркету в Одесі
Обломки возле дома. Фото: Новини.LIVE

Также пострадали общежитие одного из учебных заведений и жилой дом. На трёх объектах вспыхнули пожары. Трое человек получили ранения, двое из них госпитализированы.

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Удар по Fozzy в Одесі
Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный FOZZY

Одним из самых серьезных последствий атаки стало уничтожение гипермаркета FOZZY на Балковской. В здание попала российская ракета "Калибр", после чего там вспыхнул масштабный пожар.

Річниця удару РФ по Одесі
Спасатели тушат пожар. Фото: Новини.LIVE
Удар по гіпермаркету в Одесі
Люди возле гипермаркета. Фото: Новини.LIVE

Спасатели несколько часов боролись с огнем. После осмотра здания руководство сети сообщило, что гипермаркет не подлежит восстановлению. С тех пор FOZZY на Балковской не работает.

Удар по Fozzy в Одесі
Службы чрезвычайных ситуаций ликвидируют последствия. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одессе объявили в 00:56. Уже через минуту стало известно о движении ударных беспилотников из Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей.

Річниця удару РФ по Одесі
Разрушенный гипермаркет. Фото: Новини.LIVE

В 01:13 в Одессе прогремел первый взрыв. По данным ОК "Юг", в тот момент насчитывалось четыре группы ударных БПЛА: три направлялись в сторону Одессы, ещё одна — в направлении Южного.

Удар по гіпермаркету в Одесі
Последствия пожара. Фото: Новини.LIVE

В 01:45 Одесская, Николаевская и Херсонская области оказались под ракетной угрозой. Примерно через 15 минут стало известно о движении ракет в направлении Одессы. В 02:10 в городе прогремели повторные взрывы, а в 02:25 объявили об отмене угрозы.

Удар по Fozzy в Одесі
Люди заходят в гипермаркет после атаки. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, уже в 02:43 для Одессы вновь возникла угроза ударных беспилотников. В 02:59 в городе прогремел взрыв, в 03:13 — повторные взрывы. Окончательный отбой объявили в 03:29.

Річниця удару РФ по Одесі
Разбитое окно за оградительной лентой. Фото: Новини.LIVE

Уголовное дело

После атаки Офис Генерального прокурора возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — по факту совершения военных преступлений.

Удар по гіпермаркету в Одесі
Осколки стекла на полу. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 августа российские войска вновь атаковали Измаильский район Одесской области. По информации оперативного штаба Измаильской районной государственной администрации, враг нанес удар по инфраструктуре.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области российский реактивный беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда. По предварительным данным, погибли машинист и его помощник. 340 пассажиров и сотрудников поездной бригады были эвакуированы. Среди них, к счастью, нет пострадавших.

Одесса калибры Шахед обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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