Реформа ЖКХ 2025 - что будет с тарифами, теплом и зимой в Одессе

Одесская ТЭЦ. Фото: omr.gov.ua

Верховной Радой был принят Закон №6013 "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период". На это событие мало кто обратил внимание, хотя оно касается каждого. Этот документ, по сути, реформирует систему жилищно-коммунального хозяйства. Так действующие коммунальные предприятия в течение 5-7 лет должны превратиться в хозяйственные общества, управление теплосетями переходит частным операторам, создание новых КП фактически останавливается. Это меняет баланс ответственности за инфраструктуру, подходы к тарифам и инвестициям. Что это значит для Одессы? Как изменения повлияют на тарифы и, соответственно, цифры в платежках? И станет ли лучше?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с экспертом в сфере ЖКХ Валерием Матковским.

Коллапс кадров

Хотя новый закон и предусматривает смену ответственных лиц за теплосети во всех городах и поселках, это не решает главной проблемы — отсутствие кадров. Сегодня зарплаты в коммунальных предприятиях оставляют желают лучшего, поэтому специалистов там не хватает. Люди уходят на другую работу, перепрофилируются, а новые кадры не выращиваются, и базы для этого, можно сказать, уже нет.

"Когда-то многие говорили: что вы делаете, ликвидируя ПТУ — профессионально-технические училища, которые готовили молодежь после 8-10 классов работать на тракторах, комбайнах и т.д. Сегодня имеем коллапс кадров, потому что таких людей не хватает. Система жилищно-коммунального хозяйства намного сложнее, чем та, для которой когда-то готовили в ПТУ. Поэтому, если руководители ответственных министерств не справляются со своей работой, нужно менять руководителей, а не ломать систему", — отмечает эксперт.

Эксперт о нехватке кадров. Фото: Новини.LIVE

Как показывает практика, любые изменения так или иначе отражаются на качестве работы и чаще всего в негативном плане. Плюс смена собственности предприятий повлечет за собой и другие проблемы, которые необходимо решать уже по мере их появления.

Новые тарифы

Для украинцев важным аспектом всегда было качество услуг и, конечно же, тарифы — чем ниже, тем лучше. Вот только, судя по всему, после того как будет изменена собственность предприятий по поставке тепла, стоимость больше не будет контролироваться муниципалитетом. А возникшие дыры в бюджете нужно будет чем-то компенсировать.

"Конечно, тарифы вырастут, раньше государство компенсировало разницу в тарифах, в том числе частным компаниям. Сейчас у государства средств нет и в ближайшее время не будет. Передача в частные руки фактически позволяет власти отойти в сторону и сказать: это ваши отношения с частной компанией. Переходить к этому надо, понимая последствия, что будет дальше", — говорит эксперт Валерий Матковский.

Многоэтажка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Это удобный способ снять с себя ответственность. Более того, сбрасывается достаточно большой балласт, ведь сегодня состояние сетей в организациях, поставляющих тепло, в довольно плачевном состоянии. На их замену нужны миллиарды гривен.

"Для чего государство это делает? Чтобы люди не говорили, что это государство поднимает цены. Государство скажет: это частные компании, решайте отношения на местах и не ставьте это в вину государству и депутатам, которые принимают решения. Поэтому такие шаги следует принимать обдуманно — так, чтобы выгоду имели люди, а не частные компании, которые стремятся забрать этот рынок в свои руки", — отмечает спикер.

Эксперт Валерий Матковский о новом законе. Фото: Новини.LIVE

Переходный период

Законом предусматривается переходный период 5-7 лет. За это время все коммунальные предприятия должны стать обществами с ограниченной ответственностью. По мнению эксперта, такой долгий переход — это риск бесконечных "заплаток" вместо обновления. Когда ресурсы уходят на аварии, плановые замены откладываются, а изношенность растет. В городах со старыми трубами это особенно видно зимой: слабые участки сыплются один за другим.

"Если государство уже примет решение, то будет вкладывать деньги в эти сети преимущественно на ликвидацию порывов, которые будут случаться. Все остальное постепенно будет приходить в тяжелое состояние. И будет долгий период — не год, не два, не три, не пять — когда люди будут получать услуги в неудовлетворительном качестве", — отвечает эксперт.

Процесс ремонта теплотрассы. фото: Новини.LIVE

Поэтому переходные годы — самые тяжелые: люди ждут быстрых изменений, а замены сетей тянутся долго. В этот период в основном латают порывы, системные работы откладываются. На фоне роста платежек это лишь усилит недовольство.

Убыточные предприятия

Спор об "убыточном тепле" длится годами. По оценке эксперта, причина не в самой услуге, а в организации. Когда нет ответственных управленцев, даже рабочие решения остаются на бумаге.

"Эта история о том, что теплоснабжение всегда убыточно, в значительной степени надуманная. Говорить, что это неприбыльная сфера, — неправда. Другое дело, что в городе нет менеджмента, который реально делал бы коммунальное предприятие эффективным и прибыльным. Проблема в кадрах, которые сейчас выполняют обязанности руководителей", — отмечает эксперт Валерий Матковский.

Эксперт Валерий Матковский об эффективности предприятий. Фото: Новини.LIVE

Мини-котельные

Еще несколько лет назад была задумка перевести часть массивов на локальные источники, но дальше идеи дело не пошло: проект "упирается" не в желание, а в технические возможности. На бумаге это выглядит просто, в трубах и давлении — совсем иначе. Как только доходит до конкретных микрорайонов, вылезают детали, без которых "переключение" опасно или вообще невозможно.

"Что до котельных, то вопрос дельный, его поднимали не раз. Но все застопорилось по одной причине: чтобы переводить микрорайоны на мини-котельные, нужно достаточное рабочее давление газа — а его там нет. Должна быть продуманная система с надлежащим давлением и синхронизацией с водоканалом", — отмечает спикер.

Теплотрасса на улицах Одессы. Фото: Новини.LIVE

Мини-котельные работают только там, где есть технические условия: достаточное давление газа, подготовленные сети и безопасные переключения. Если этого нет, ожидаемого эффекта не будет. Идея привлекательная, но часто останавливается на реалиях инженерии.

Привлечение инвесторов

Интерес к тепловым активам есть, но момент входа будут определять безопасность и состояние экономики. Пока риски высоки, решения откладываются или ограничиваются точечными проектами. Масштабные инвестиции возможны лишь при более предсказуемых условиях.

"Это "лакомый кусок", есть заинтересованные компании, которые с удовольствием зайдут, вопрос сегодня зависит от того, какая ситуация будет в государстве, которое сейчас находится в состоянии войны, и от экономики — как она будет складываться", — отвечает эксперт.

Эксперт по вопросам ЖКХ об инвестициях. Фото: Новини.LIVE

Рынок тепла инвесторам действительно интересен — понятные активы и потенциальный доход. Когда риски снизятся, интерес быстро перейдет в потенциальные сделки.

Прогнозы на зиму

Отопление зависит от электричества и воды. Отключение света останавливает насосные, проблемы с газом — котельные. На фоне ударов по инфраструктуре запас прочности минимален, и даже мелкие сбои быстро перерастают в отключения.

"Считаю, что зима будет очень тяжелой — не только из-за состояния теплосетей. Это и обеспечение электроэнергией, и водой. Мы видим, сколько в последнее время было ударов по газоперекачивающим станциям", — отмечает спикер.

Теплосети на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз отопительного сезона остается неопределенным. Состояние энергосистемы и изношенные теплосети — главные риски, особенно в пиковые морозы. Гарантий бесперебойной работы нет: возможны сбои и повторные пуски.

"Если так будет продолжаться дальше, будем иметь серьезные проблемы с обеспечением тепла, и как будет проходить сезон, сказать трудно. Власть говорит одно, но есть специалисты, которые понимают реальные причины. Здесь действительно две составляющие — энергетика и состояние сетей. Город должен был бы вовремя принять меры, но сделано это ненадлежащим образом. Прогнозировать не берусь; хочу лишь пожелать, чтобы мы прошли зиму с минимальными потерями", — говорит эксперт Валерий Матковский.

Прогноз эксперта на зиму. Фото: Новини.LIVE

Закон меняет модель: теплом будут управлять частные операторы, бюджетных дотаций больше не будет. Для потребителя это означает более высокие счета и долгий переход без быстрых улучшений. Дальше все решат три фактора: состояние сетей, стабильность энергосистемы и готовность инвесторов вкладывать деньги в теплосети.

